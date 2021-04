AgriVoltaics2021 (14-16 juin) : le programme dâ€™ores et dÃ©jÃ  en ligne!

La conférence AgriVoltaics2021 se tiendra en ligne du 14 au 16 juin. Le programme des sessions AgriVoltaics est désormais disponible. 50 conférences et 40 présentations sont attendues, donnant un excellent aperçu des derniers résultats dans le domaine. AgriVoltaics2021 est guidé par la devise «Connecter l’agrivoltaïque dans le monde». Alors que certains pays ne font que commencer, l’agrivoltaïque est déjà bien implantée dans d’autres. Un leitmotiv : se connecter ! Plusieurs sessions et tables rondes lors de la conférence mettront en lumière les différents pays, les aspects juridiques et les leçons apprises via les retours d’expérience. Accédez au programme quotidien interactif et cliquez sur les titres des sessions pour obtenir des détails sur toutes les contributions. Une visite technique de l’hôte de la conférence Fraunhofer ISE complètera le programme. Pas d’inquiétude, la conférence en ligne offrira bien sûr également beaucoup de temps et de possibilités de discussion et de réseautage comme d’habitude !

L’agrivoltaïque permet l’utilisation simultanée des terres pour l’agriculture et les centrales solaires. Il offre ainsi des opportunités de production alimentaire et énergétique et peut également apporter une contribution précieuse à la conservation des sols et des plantes. Cette double utilisation intelligente des terres pour l’agriculture et la production d’énergie solaire a le potentiel de contrer la pénurie de terres agricoles et de contribuer au développement durable des zones rurales. Les agriculteurs ont la possibilité de développer de nouvelles sources de revenus sans perdre la productivité de leurs terres. Mais quelles sont les évolutions actuelles? Et quels domaines en bénéficient actuellement en particulier ? L’agrivoltaïque : souhaitez-vous déjà en savoir plus dès maintenant? Écoutez le podcast du président de la conférence Max Trommsdorff, chef de groupe pour l’agrivoltaïque à l’Institut Fraunhofer pour les systèmes d’énergie solaire ISE.

www.intersolar.de/podcast/en/agrivoltaics-synergistic-production-of-food-and-energy?lang=en