DÃ©but de chantier au BÃ©nin : Fonroche Lighting poursuit son fort dÃ©ploiement en Afrique et augmente sa capacitÃ© de production

Après avoir remporté l’appel d’offres lancé il y a quelques mois par le gouvernement béninois pour la fourniture, l’installation et la maintenance de 15 000 lampadaires solaires Fonroche Lighting, José Tonato, Ministre en charge de « L’agence du Cadre de vie et du Développement durable » vient d’officialiser le démarrage de ce grand chantier qui permettra d’éclairer durablement des routes dans plusieurs villes au Bénin. La révolution de l’éclairage solaire est en marche au Bénin !

Alors que les travaux du plus grand projet d’éclairage solaire au monde battent leur plein au Sénégal, et où les équipes Fonroche sont au rythme de 500 lampadaires installés par semaine, l’entreprise française vient de signer un marché d’exécution au Bénin, en présence des représentants du Gouvernement. Cette signature annonce le démarrage de ce deuxième grand programme d’équipement prévu dans le cadre du programme “Asphaltage” lancé par le Bénin et qui consiste à moderniser et éclairer plusieurs centaines de kilomètres de voiries à Cotonou, Porto Novo, ainsi que dans 12 autres localités béninoises.

Eclairer un pays entier en moins de deux ans

Cette nouvelle commande de plus de 15 000 lampadaires autonomes, confirme la forte présence de Fonroche Eclairage sur le marché africain et témoigne de sa maîtrise dans la gestion de grands chantiers qui permettent d’éclairer en moins de 2 ans un pays entier. Le chantier du Bénin engendrera aussi la création d’une centaine d’emplois directs et indirects dans le pays. Le démarrage du chantier du Bénin, s’accompagne pour l’entreprise d’une augmentation de ses capacités industrielles : « Nous avons investi dans une deuxième ligne de production qui est déjà opérationnelle depuis quelques mois afin de réduire encore nos délais. L’amélioration de notre service client est perpétuelle malgré un contexte de forte croissance des volumes. L’agilité de notre organisation industrielle permet de livrer dans des délais records, du sud-ouest de la France, jusqu’à 300 lampadaires solaires par jour pour répondre à toutes nos commandes : le chantier du Sénégal, un parking dans le nord de la France ou bien une autoroute en Colombie… Avec ce nouveau grand chantier au Bénin, nous prévoyons une augmentation de production pouvant aller jusqu’à 600 lampadaires par jour et un passage en 2×8 pour nos équipes. » explique Philippe Kremer, le directeur général adjoint de Fonroche Eclairage.