Montage du module d’interconnexion K2 Systems et SMA avec planification d’installations PV

Bonne nouvelle pour les installateurs: le processus de planification des systèmes PV – du montage sur le toit à la conception du système électrique – est maintenant plus facile et plus pratique qu’auparavant. Le nouveau logiciel de planification de K2 Systems propose désormais une interface directe avec l’outil de planification de l’onduleur SUNNY DESIGN de SMA Solar Technology AG (SMA). L’interconnexion des processus de planification mécaniques et électriques pour les systèmes PV signifie que les données ne doivent plus être saisies plusieurs fois et les efforts de planification sont donc considérablement réduits.

La simplicité est le maître mot du process. Dans un premier temps, l’utilisateur conçoit un système de montage adapté en cinq étapes en utilisant le logiciel K2 Base. Dans la dernière option du menu ‘Résumé’, l’utilisateur peut simplement cliquer sur le bouton K2 + bouton pour envoyer les données de projet entrées directement à l’outil de planification SMA SUNNY DESIGN et commencer immédiatement à planifier la simulation électrique et thermique des systèmes énergétiques. Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, les installateurs doivent disposer d’un compte utilisateur K2 Base et d’un compte utilisateur SUNNY DESIGN.

Tous les avantages de K2 + en un coup d’œil:

Interconnectivité: transfert facile des modifications de mise en page

Complexité réduite

Plus besoin de saisir plusieurs données

Le temps de planification est réduit – moins de planification signifie plus d’installation

Vous recevez l’expertise des fabricants

Tous les avantages de SUNNY DESIGN en un coup d’œil:

Conception des systèmes PV et des systèmes de batterie

Simulation électrique et thermique de l’ensemble du système, y compris pompes à chaleur, centrale de cogénération et chaudière

Présentation de tous les chiffres clés de l’énergie et de l’efficacité

Analyse détaillée de la consommation et du profil de charge

Planification des véhicules électriques et des bornes de recharge

<a href=”http://www.youtube.com/watch?v=r3PbyFkbZhM&feature=youtu.be“>Voir la vidéo…</a>