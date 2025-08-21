Avec lâ€™immigration, les renouvelables, nouvelle marotte de la sphÃ¨re mÃ©diatique dâ€™extrÃªme droite

Les anti-renouvelables dâ€™extrÃªme-droite disposent dâ€™un relais dans les mÃ©dias. La revue est connue. Son nom : Â« Transitions et Ã‰nergies Â». Elle a Ã©tÃ© fondÃ©e en 2019 par GÃ©rard Penciolelli, ancien propriÃ©taire du journal dâ€™extrÃªme droite Minute et actionnaire principal de Causeur. Joli CV ! Â« Transitions et Energies Â», un tantinet intimiste, devrait connaÃ®tre dans les mois Ã venir un nouvel Ã©lan, plus soutenu en tous les cas dans sa lutte anti-renouvelables, sous la fÃ©rule de ses nouveaux actionnaires.

Figurez-vous que pendant lâ€™Ã©tÃ©, la revue a Ã©tÃ© rachetÃ©e par le CÃ©rÃ©mÃ© (Cercle dâ€™Ã‰tude RÃ©alitÃ©s Ã‰cologiques et Mix Ã‰nergÃ©tique) prÃ©sidÃ© par son fondateur le polytechnicien Xavier Moreno et un certain Fabien BouglÃ©, conseiller municipal Ã Versailles. Ce dernier, candidat divers droite aux lÃ©gislatives en 2024, est Ã©galement auteur de nombreuses tribunes critiques sur les Ã©oliennes. Il a Ã©tÃ© auditionnÃ© par la commission d’enquÃªte parlementaire sur les Ã©nergies renouvelables de l’AssemblÃ©e nationale organisÃ©e en 2019. Fabien BouglÃ© a fait le relais en 2023 entre un cabinet dâ€™avocats et les groupes RN et LR Ã lâ€™AssemblÃ©e nationale pour tenter de faire censurer la loi sur lâ€™accÃ©lÃ©ration des ENR, selon La Lettre.

Fabien BouglÃ© est lâ€™instigateur de cette opÃ©ration de rachat de la revue, Â« un mÃ©dia engagÃ©, dit-il, car nous concevons la transition Ã©nergÃ©tique dâ€™une maniÃ¨re particuliÃ¨re, en remettant en cause les Ã©nergies intermittentes en France et en Ã©tant pour la souverainetÃ© nuclÃ©aire Â». La ligne Ã©ditoriale est claire et sans ambiguÃ¯tÃ©, en parfaite harmonie avec la philosophie du CÃ©rÃ©mÃ© qui ne jure que par le nuclÃ©aire, Â« lâ€™Ã©nergie de la raison Â». Le front mÃ©diatique anti-renouvelable sâ€™organise donc. Suite au moratoire portÃ© par la Droite RÃ©publicaine et approuvÃ© par lâ€™AssemblÃ©e Nationale le 19 juin dernier grÃ¢ce au vote massif des dÃ©putÃ©s RN, les mÃ©dias de la droite rÃ©actionnaire semble avoir trouvÃ© un nouvel os Ã ronger, une nouvelle lutte Ã mener.

Â« Transitions et Energies Â» est dÃ©jÃ (voir interview sur les ZFE) et sera trÃ¨s certainement Ã lâ€™avenir un relai trÃ¨s puissant pour Alexandre Jardin, lâ€™auteur du ZÃ¨bre et de Fanfan. Ces derniers mois, lâ€™Ã©crivain porte-voix des gueux a demandÃ© un Â« moratoire sur la troisiÃ¨me programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie Â» ainsi que la suppression du diagnostic de performance Ã©nergÃ©tique. ParticuliÃ¨rement engagÃ© contre lâ€™Ã©olien et le photovoltaÃ¯que, il a clamÃ© son Â« hostilitÃ© radicale au vote des LR catastrophique au SÃ©nat et Ã lâ€™AssemblÃ©e Â» sur la proposition de loi de programmation Ã©nergÃ©tique de Daniel Gremillet. Lâ€™auteur est trÃ¨s proche de la Coordination rurale, point dâ€™entrÃ©e du RN au monde paysan. Le domaine de lâ€™Ã©nergie semble dÃ©sormais un levier bien identifiÃ© du RN pour faire monter la contestation dans le pays. Et il sâ€™en donne les moyensâ€¦