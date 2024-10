Mondial Relay dÃ©ploie ses premiers Lockers alimentÃ©s par Ã©nergie solaire

Attentif aux aspirations de ses clients comme de ses partenaires, Mondial Relay, leader sur le marché des Lockers en France, poursuit son essor en implantant des Lockers solaires. Ce nouveau modèle, simple à installer et alimenté via une batterie et des panneaux solaires, permet de réduire la consommation en électricité, contribuant ainsi à la diminution des émissions issues de la livraison de colis. En phase avec les grands enjeux environnementaux et les attentes des consommateurs, les 9 premières machines ont été mises en service dans la métropole lilloise. Une solution autonome et toujours plus éco-responsable !

Les Lockers solaires disposent d’une batterie intégrée leur permettant de fonctionner de manière autonome, et ce, même lorsque les conditions climatiques sont défavorables. Ils peuvent rester en service jusqu’à 10 jours sans ensoleillement ni intervention humaine. Ce modèle est ainsi nettement moins énergivore en consommation électrique.

Une installation simple et sans travaux

Son éclairage peut en outre être réduit de 30%, et la possibilité est offerte d’éteindre totalement la nuit pour réduire encore davantage la consommation. Les batteries utilisées ont une durée de vie de 10 ans. Une fois leur cycle de vie terminé, elles seront retournées au fabricant pour recyclage et traitement des déchets, garantissant ainsi un respect de l’environnement tout au long de leur utilisation. Faciles à installer et à entretenir, les Lockers solaires ne nécessitent aucuns travaux de raccordement. Ils offrent donc une solution pratique et robuste pour livrer des colis dans des zones non raccordées au réseau électrique.

Les économies en consommation électrique et en travaux de raccordement qu’ils permettent de réaliser en font par ailleurs un service particulièrement attractif pour les partenaires de Mondial Relay désireux d’installer de nouveaux Lockers.

Des ambitions fortes sur 2024

En septembre 2024, neuf machines ont été installées dans la métropole lilloise. Mondial Relay prévoit d’étendre le déploiement de ces Lockers innovants et éco-responsables sur le dernier semestre 2024, avec 200 nouvelles installations en France. Une opportunité pour le leader sur le marché des Lockers en France de proposer une nouvelle offre parfaitement en accord avec les préoccupations des clients comme des commerçants. « Le déploiement de Lockers solaires est au cœur du développement du Groupe InPost dont Mondial Relay fait partie depuis 2021. A l’occasion de cette rentrée, InPost déploie ce nouveau modèle dans 4 pays en simultané : Royaume-Uni, Pologne, Italie, France. Notre objectif est de proposer ainsi une solution innovante, simple à installer et économique, qui séduit aussi bien nos partenaires installant des Lockers que les consommateurs. Nous souhaitons plus que jamais être à l’avant-garde pour proposer une livraison plus éco-responsable et cette initiative s’inscrit parfaitement dans la stratégie de décarbonation du Groupe, qui vise à atteindre Net-Zero émissions d’ici 2040 » souligne Laurent Bendavid, Président de Mondial Relay.