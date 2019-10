Bpifrance/ADEME : premiÃ¨re promo de lâ€™AccÃ©lÃ©rateur Transition EnergÃ©tique, les entreprises du solaire en force

Bpifrance et l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) annoncent le lancement de l’Accélérateur Transition Energétique, dédié aux entreprises du secteur énergétique. 28 entreprises ont été sélectionnées pour leur potentiel de développement et de transformation. Les entreprises du solaire sont bien représentées…

Guillaume Mortelier, Directeur exécutif en charge de l’Accompagnement chez Bpifrance et Fabrice Boissier, Directeur général délégué de l’ADEME ont présenté hier les membres de la première promotion de l’Accélérateur Transition Energétique. La France dispose d’une pépinière de PME prometteuses en énergie verte. C’est pourquoi Bpifrance et l’ADEME ont souhaité s’associer pour lancer ce nouvel accélérateur filière dédié aux entreprises du secteur de l’énergie allant de l’ingénierie (bureau d’études techniques, développeurs de technologie) jusqu’aux exploitants (producteur et exploitant de l’énergie) en passant par les industriels de l’offre (équipementiers et fabricants de composants). Il a pour ambition de les accompagner dans leur croissance au service des enjeux de la transition énergétique.

Durant leur accompagnement, les dirigeants auront l’occasion d’échanger avec des pairs et ainsi mieux comprendre les chaînes de valeurs, écosystèmes et équipements français pour identifier les synergies et saisir les opportunités du marché. Cet Accélérateur leur apportera une meilleure connaissance des projets collaboratifs axés sur la transition énergétique développés sur le territoire et leur permettra de renforcer leur positionnement à l’international.

28 entreprises à fort potentiel ont d’ores et déjà été sélectionnées pour faire partie de la première promotion. Durant vingt-quatre mois, elles vont bénéficier d’un programme d’accompagnement collectif axé sur les enjeux de la filière. Celui-ci comprend :

- 30 jours de conseil : réalisation d’un diagnostic 360 et accès à deux modules complémentaires au choix pour établir une feuille de route

- Huit séminaires (de 2 jours au sein de l’école Polytechnique) permettant aux entreprises de renforcer leurs compétences, nourrir leurs réflexions stratégiques et travailler entre pairs au sein d’atelier thématique.

- Mise en relation entre dirigeants et avec des experts de la filière transition énergétique : Bpifrance Excellence, événements Bpifrance Le Hub, Welcome etc.

« Nous disposons d’entreprises prometteuses sur le secteur de la croissance verte. Il nous est dès lors apparu essentiel de lancer ce nouvel Accélérateur filière dédié aux entreprises du secteur de la transition énergétique. La transition énergétique est l’un des piliers de la transition écologique. L’Accélérateur a été conçu pour leur apporter tous les outils nécessaires pour les aider à se développer plus rapidement et renforcer leur positionnement à l’international pour ainsi favoriser l’énergie verte » déclare Guillaume Mortelier, Directeur exécutif en charge de l’Accompagnement et du Fonds build-up chez Bpifrance.

« Les entreprises du secteur de la transition énergétique ne s’identifient pas toujours à celui-ci. Pourtant les enjeux sont là, avec un marché de plus de 80 milliards d’euros, qui progresse de 130% dans les dix dernières années. Avec cet Accélérateur, l’ADEME soutient la structuration de cette filière qui représente plus de 350 000 emplois en France. » souligne Fabrice Boissier, Directeur général délégué de l’ADEME.

Encadré

Les 11 entreprises spécialisées dans le solaire de la première promotion de l’Accélérateur Transition Energétique

Alaska Energies : distributeur spécialiste du bâtiment à énergie positive, Alaska Energies propose à ses clients professionnels des produits de grandes marques. Alaska Energies est spécialisée dans les énergies renouvelables : photovoltaïque, gestion de l’énergie, chauffage et climatisation, chauffage piscine, eau chaude sanitaire, éclairage LED et borne de recharge électrique.

Apex Energies : Depuis près de 28 ans, le Groupe Apex Energies est reconnu sur le marché comme producteur indépendant d’énergie verte pour son savoir-faire en tant que pionnier du solaire photovoltaïque. Les activités s’étendent du développement de centrales jusqu’à la vente de l’électricité, en passant par l’ingénierie, le financement, la construction, la supervision, l’exploitation et la maintenance des systèmes auprès de 7000 clients.

Bertin : Accompagner les Industriels et les Territoires vers l’excellence technologique, l’exemplarité environnementale et l’autonomie énergétique, à partir de solutions sûres et efficaces.

CVE : Production d’énergies renouvelables, multi-pays, multi-énergie (photovoltaïque, hydraulique, biogaz)

Dome Solar : Dome Solarconçoit et fabrique des systèmes de fixations photovoltaïques certifiés pour tous types de toitures (commerciales, industrielles, tertiaires, agricoles) ainsi que pour la mise en œuvre d’ombrières photovoltaïques

Irisolaris : Bureau d’étude énergie et production d’électricité photovoltaïque

Photosol : Parmi les premiers producteurs indépendants d’énergie photovoltaïque en France, le groupe PHOTOSOL est présent sur tout le cycle de réalisation d’un projet: développement, financement, suivi de construction et exploitation de centrales photovoltaïques.

Solewa : Installation et maintenance de panneaux solaires photovoltaïques

TERRE ET LAC : TERRE ET LAC conçoit, réalise et exploite pour compte de tiers des centrales solaires photovoltaïques en toitures de bâtiment, en ombrières de parking ou au sol.

UNITe : Le groupe indépendant UNITe, est une entreprise familiale lyonnaise, spécialisée dans la production d’énergie renouvelable depuis plus de 30 ans.

VSB : Développement, financement, construction, exploitation, maintenance et valorisation de centrales photovoltaïques, parcs éoliens et centrales hydroélectriques en France et à l’étranger.