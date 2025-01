Corsica Sole invite les citoyens Ã  co-financer une nouvelle centrale solaire Ã  Cirey-sur-Vezouve

Corsica Sole annonce l’ouverture d’un financement participatif, via Lendosphere, dédié à la construction d’une centrale photovoltaïque au sol à Cirey-sur-Vezouze, en Meurthe-et-Moselle. D’un montant de 500 000 euros, la collecte est ouverte aux habitants du département d’implantation, la Meurthe-et-Moselle, et à ceux des départements limitrophes : Meuse, Vosges, Moselle et Bas-Rhin.

Au cœur de la région Grand Est, Corsica Sole redonne vie à une friche industrielle sur le site de l’ancienne verrerie de Cirey-sur-Vezouze. Avec une capacité installée de 5,4 MWc, la future centrale solaire s’inscrit dans une démarche de valorisation des territoires et de production d’énergie bas carbone.

Un projet ambitieux qui transforme le passé en énergie pour l’avenir

Le projet comprend l’installation de 8 600 panneaux photovoltaïques, capables de produire 6,1 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation de 2 000 foyers de Meurthe-et-Moselle. Il permettra également de réduire les émissions de CO2 de 1 900 tonnes chaque année, contribuant ainsi aux objectifs du programme « Grand Est Région Verte », qui vise une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 77 % d’ici 2050. « Transformer une friche industrielle en un moteur d’énergie renouvelable, c’est préparer l’avenir tout en respectant l’histoire de ce territoire. Cette centrale illustre notre engagement pour un développement local durable et respectueux de l’environnement. » souligne Pierre Bréard, Chef de projet chez Corsica Sole. La campagne de financement participatif, avec un objectif de 500 000 euros, est ouverte aux habitants de la Meurthe-et-Moselle et aux départements voisins : Meuse, Vosges, Moselle et Bas-Rhin. Dès 100 € d’investissement, les citoyens peuvent contribuer au financement de cette énergie durable et locale tout en bénéficiant d’un retour financier.

Un ancrage régional renforcé : l’expérience de Dommartin-lès-Remiremont

Ce projet s’inscrit dans la continuité des réalisations de Corsica Sole, notamment la centrale solaire de Dommartin-lès-Remiremont, inaugurée en juin 2024 dans les Vosges. Réalisée en collaboration avec la Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales, cette centrale exploite une ancienne friche industrielle de 6,7 hectares et affiche des performances exemplaires :

12 000 panneaux photovoltaïques pour une capacité installée de 5 MWc.

Une production annuelle de 5,5 GWh, soit l’équivalent de la consommation de 1 200 foyers.

Une réduction des émissions de CO2 de 1 800 tonnes* chaque année.

Un respect de la biodiversité locale grâce à des mesures environnementales adaptées.

Cette réussite illustre la capacité de Corsica Sole à réaliser des projets conciliant innovation technologique, impact environnemental positif et création de valeur pour les territoires.

Encadré

Des travaux en cours pour une mise en service prévue pour le printemps 2025

Les travaux à Cirey-sur-Vezouze ont débuté en juillet 2024, avec une phase initiale de démolition et de désamiantage des bâtiments existants. La mise en service de la centrale est prévue pour le printemps 2025, marquant une étape essentielle dans la réhabilitation de ce site historique.