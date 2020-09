La conception dâ€™une installation PV encore plus rapide et plus simple avec la nouvelle version 3.0 du logiciel K2 Base

Le logiciel de planification en ligne gratuit K2 Base est désormais disponible en version 3.0. Il permet une conception encore plus simple et plus rapide du système de montage approprié. Un tableau de bord efficace, la gestion de projet et une interface utilisateur améliorée sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs. De plus, une nouvelle architecture logicielle et les deux interfaces EzDesigner et archelios TM Pro de GoodWe assurent une planification plus rapide. Les S-Dome 6 et D-Dome 6 pour les projets photovoltaïques avec toits plats sont également disponibles.

La nouvelle K2 Base 3.0 propose désormais les nouvelles fonctions et éléments de commande suivants:

Gestion de projet efficace avec un nouveau tableau de bord

Le tableau de bord présente un aperçu direct de tous les projets planifiés, en cours et terminés. Avec des options de filtre utiles et de courts aperçus pour chaque projet, l’utilisateur a tout en vue.

Facilité d’utilisation grâce à une interface utilisateur améliorée

L’interface utilisateur nouvellement conçue garantit une utilisation intuitive grâce à une disposition claire, look moderne et boutons supplémentaires pour la navigation.

Calcul plus rapide grâce à une nouvelle architecture logicielle

La nouvelle version traite les données plus efficacement en arrière-plan, pour un calcul plus rapide encore.

Conception des systèmes D-Dome 6 et S-Dome 6

L’utilisateur peut désormais choisir entre le nouveau système S-Dome 6 unilatéral 10 ° et le Système D-Dome 6 bi-facial. L’installation du système de toit plat est 50% plus rapide grâce à des composants pré-assemblés améliorés à 80%, pour un alignement rapide des rails.

K2 Base permet une planification complète d’une installation PV en seulement cinq étapes. L’interface utilisateur intuitive et la connexion à différents fabricants d’onduleurs font de K2 Base un outil de conception et de planification performant.