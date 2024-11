ÉcosystèmeD, partenaire incontournable au service du développement du Dunkerquois

Officialisé en juin 2024, ÉcosystèmeD est le nouveau nom du groupement d’intérêt public dédié au développement du Dunkerquois. Né de la fusion entre Dunkerque Promotion et Euraénergie, ÉcosystèmeD va reprendre et amplifier les missions et objectifs pour renforcer l’attractivité économique de Dunkerque et accompagner le développement et les transformations durables de la zone industrielle et portuaire. Le bâtiment à énergie positive éponyme a été inauguré le 15 novembre dernier.

Derrière la création d’ÉcosystèmeD se trouve l’union de deux acteurs bien connus du développement économique, de la transformation et du rayonnement du Dunkerquois : Euraénergie et Dunkerque Promotion.

Un nouveau nom pour symboliser la fusion entre les forces locales

Euraénergie, créé en 2020, était jusqu’à présent le groupement d’intérêt public dédié à la transition écologique et énergétique du bassin industrialo-portuaire dunkerquois. Dunkerque Promotion, de son côté, avait en charge la promotion et le développement économiques du territoire, à travers notamment l’accueil et l’accompagnement des entreprises dans leur projet d’investissement local. Les deux entités fusionnent pour joindre leurs forces et intensifier leur action commune au service du projet “Dunkerque l’énergie créative” : faire de Dunkerque le symbole de l’industrie nouvelle, innovante et respectueuse de son environnement et accompagner sa transformation vers un modèle économique décarboné. ÉcosystèmeD a ainsi pour vocation de développer, animer et promouvoir l’écosystème industrialo-portuaire dunkerquois. Le nouveau nom fait référence à la mobilisation généralisée de l’écosystème dunkerquois et la logique d’économie circulaire développés entre les différents partenaires, notamment industriels.

Objectif « DKarbonation »

L’objectif de la démarche de cette fusion est de simplifier les processus pour chacun, en faisant du GIP “un guichet unique du développement économique”, comme le souligne Rafael Ponce, directeur général d’ÉcosystèmeD. Les 26 salariés du GIP sont répartis en sept pôles, chacun avec des missions spécifiques. L’une d’entre elles est la mise en œuvre de la feuille de route du projet « DKarbonation ». Cette action a d’ailleurs permis à Dunkerque d’être le premier lauréat de l’appel à projets ministériel Zones industrielles à bas carbone (ZIBaC). ÉcosystèmeD accompagne les entreprises locales dans leurs projets de développement et participe à la promotion du territoire pour attirer de nouveaux acteurs industriels, à l’image de Verkor et Prologium, et ainsi renforcer son tissu économique déjà fort de 460 entreprises. Le territoire a souhaité qu’ÉcosystèmeD se dote d’un service d’accompagnement des salariés en mobilité professionnelle pour faciliter les démarches administratives d’installation des nouveaux habitants venus rejoindre l’agglomération dunkerquoise et répondre aux besoins de recrutement des entreprises locales.

Un bâtiment éponyme pour accueillir et développer la dynamique

En parallèle de la constitution de ce nouveau groupement d’intérêt public, la Communauté urbaine de Dunkerque a souhaité construire un nouvel équipement pour incarner et porter la dynamique économique de transformation de son modèle industriel. ֤Également baptisé ÉcosystèmeD, il est situé sur le Môle 2 à Dunkerque, à proximité directe du centre-ville et dessiné par le cabinet norvégien Snøhetta. En cohérence avec les ambitions portées par le GIP, ce bâtiment à énergie a été construit selon des normes énergétiques exemplaires : sa toiture entièrement couverte de plus de 1000 m² de panneaux photovoltaïques permet au bâtiment de produire plus d’énergie qu’il n’en consomme (224 kWc), et ainsi alimenter d’autres édifices de l’agglomération. Construit selon le label E+C-, il limite son empreinte carbone grâce à des matériaux bas carbone et une couverture énergétique innovante. ÉcosystèmeD héberge des fonctions de formation, de recherche et d’innovation.

« Cette décarbonation en marche est un élément moteur d’un nouveau modèle de développement »

Pour Patrice Vergriete, ancien ministre, Président de la Communauté urbaine et Maire de Dunkerque « La décarbonation est le triptyque idéal qui permet de concilier le développement économique, la gestion de la crise climatique et les enjeux environnementaux du territoire. Il s’agit à la fois de construire l’économie et la ville du XXIe siècle. Ici, à Dunkerque, nous pensons bien entendu aux effets positifs que cette diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre aura sur la qualité de vie de nos populations. Cette décarbonation en marche, élément moteur d’un nouveau modèle de développement, irrigue l’ensemble de nos politiques publiques, de la gestion des ressources au logement ou à la formation notamment, où notre mobilisation collective nous a permis de décrocher de nouveaux cursus d’ingénieurs et la reconnaissance de notre Université comme le fer de lance national de la formation aux nouvelles filières de la décarbonation industrielle. Dunkerque, capitale européenne du transport en commun gratuit, innove aussi en matière de mobilités décarbonées et fait le pari de nouvelles usines sans parking ! Ces engagements sont au cœur du « Climate City Contract » que la Communauté urbaine de Dunkerque porte auprès de l’Union européenne, avec le Grand Port Maritime, la Chambre de Commerce et d’Industrie et l’ensemble des acteurs économiques et institutionnels qui font notre écosystème dunkerquois ; cet « ÉcosytèmeD » qui a donné son nom à notre collectif et à un équipement dédié à notre nouveau modèle de développement décarboné inauguré ce 15 novembre 2024 ».