EnerGaÃ¯a aura lieu les 13 et 14 dÃ©cembre au Parc des expositions de Montpellier

Rendez-vous international des Energies Renouvelables porté par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Forum EnerGaïa se tiendra en décembre prochain au Parc des Expositions de Montpellier. Usages et solutions à la crise énergétique, ces deux jours d’échanges et d’affaires à destination des professionnels et des collectivités locales sont devenus incontournables. Une envergure qui s’affirme !

Plus de 13000 participants et plus de 350 exposants attendus, 4 halls d’exposition (1 de plus qu’en 2022), un espace business meeting, 3 pavillons majeurs (Transport & Mobilité durables, Bâtiment durable, Espace Emploi Formation), un module RDV d’affaires, plus de 100 conférences, ateliers et pitchs. Le 13 décembre, une plénière d’ouverture fera écho à l’actualité sur le thème : « Transition écologique et travail, comment va-t-on travailler dans le futur ? ». Le Forum EnerGaïa a été labellisé COP21, COP22, COP23, COP24. Il est placé sous le haut patronage du Ministère de la Transition Ecologique ainsi que de la Représentation en France de la Commission Européenne.

Événement annuel dédié aux professionnels des secteurs des énergies renouvelables, soutenu par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et organisé par la SPL Occitanie Events, le Forum EnerGaïa accompagne depuis 17 ans la filière des énergies renouvelables. Adossé à un riche programme de conférences, tables rondes et ateliers mettant au centre des échanges l’expertise des acteurs clés, le Forum EnerGaïa conforte son positionnement de rendez-vous majeur des professionnels. Nouveautés techniques, projets en cours, actualités, nouvelles réglementations, financements, retours d’expériences…

Informations pratiques

. Pré-enregistrement gratuit à partir du mois de septembre

. Agenda : Mercredi 13 décembre 2023 de 9h à 18h / Jeudi 14 décembre 2023 de 9h à 17h

. Parc des Expositions de Montpellier

. Réseaux Sociaux : #EnerGaïa #ForumEnerGaïa

. Renseignements publics : energaia.info@spl-occitanie-events.com

www.energaia.fr/