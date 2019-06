2Ã¨me confÃ©rence de la Plateforme Verte vendredi 21 juin Ã  Paris : entre exÃ©gÃ¨se des appels dâ€™offres et prÃ©sentation des PPAâ€¦

La Plateforme Verte fondée autour du concept de compte-la-montre planétaire organise le vendredi 21 juin une conférence consacrée aux problématiques rencontrées par les acteurs des renouvelables entre appels d’offres, financements et contrats PPA. Dès l’entame de cette matinée studieuse, Virginie Schwarz, directrice de l’Energie à la DGEC (Direction Générale Energie Climat), livrera une approche détaillée des appels d’offres pour les énergies renouvelables. Un échange est d’ailleurs prévu avec les équipes de la DGEC pour lever toutes les incertitudes liées au fonctionnement des appels d’offres. Le début de matinée verra également la restitution du questionnaire envoyé aux financiers des EnR avec l’expertise de Stéphane Pasquier (BPCE Energeco) et Marc-Etienne Mercadier (Eiffel).

La suite de la matinée sera consacrée à la présentation de la synthèse des travaux sur le Corporate PPA par Alexandre Soroko (UNIPER), Guy Auger (Greensolver) Pierre-Antoine Machelon et Benoît Farines (Photosol). Ce type de contrat PPA représente l’avenir de la filière renouvelable post tarif d’achat. Enfin et pour clôturer la conférence, Caroline Brun Ellefsen (DNV GL) viendra présenter Instatrust, un marché numérique mondial qui met en relation les organisations soucieuses d’acheter de l’énergie propre avec des fournisseurs d’énergie solaire et éolienne. En ce jour de solstice d’été et pour redonner quelques forces aux participants, une dégustation de cuisine au four solaire viendra émerveiller les papilles des gourmands (contribution financière à prévoir).

Pour s’inscrire une adresse : contact@laplateformeverte.org