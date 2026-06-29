Anker SOLIX Ã  Intersolar 2026 : technologies, normes et perspectives pour lâ€™approvisionnement Ã©nergÃ©tique de demain

La transition Ã©nergÃ©tique entre dans sa prochaine phase. Le cadre rÃ©glementaire et les infrastructures de rÃ©seau continuent dâ€™Ã©voluer, tandis que des millions de foyers deviennent de plus en plus des acteurs actifs du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique. Au lieu de simplement consommer de lâ€™Ã©lectricitÃ©, ils la produisent, la stockent et lâ€™utilisent de plus en plus eux-mÃªmes. Lors dâ€™Intersolar Europe 2026 Ã Munich, Anker SOLIX â€“ la marque nÂ°1 mondiale des batteries solaires de balcon plug-and-play pendant deux annÃ©es consÃ©cutives* â€“ a dÃ©montrÃ© comment des solutions de stockage intelligentes peuvent accompagner cette transition.

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Lâ€™accent a Ã©tÃ© mis sur le stand Anker SOLIX dans le Hall B1, Stand 570, Ã la fois sur les derniÃ¨res innovations produits et sur des tables rondes consacrÃ©es Ã lâ€™avenir de lâ€™approvisionnement Ã©nergÃ©tique dÃ©centralisÃ©, Ã la normalisation des solutions solaires enfichables et au rÃ´le des mÃ©nages dans la transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne.

Solarbank 4 Pro : la nouvelle gÃ©nÃ©ration de stockage intelligent de lâ€™Ã©nergie

Avec la Solarbank 4 Pro, Anker SOLIX a une nouvelle fois prÃ©sentÃ© sa derniÃ¨re solution de stockage destinÃ©e aux foyers souhaitant exploiter lâ€™Ã©nergie solaire de la maniÃ¨re la plus efficace possible. Le systÃ¨me offre une puissance dâ€™entrÃ©e photovoltaÃ¯que pouvant atteindre 5 kW via quatre canaux MPPT et peut Ãªtre Ã©tendu jusquâ€™Ã une capacitÃ© de stockage de 30 kWh. De plus, la Solarbank 4 Pro prend en charge les tarifs dâ€™Ã©lectricitÃ© dynamiques ainsi quâ€™une gestion de lâ€™Ã©nergie basÃ©e sur lâ€™IA afin dâ€™optimiser la consommation et les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques. La Solarbank 4 Pro repose sur le systÃ¨me de gestion de lâ€™Ã©nergie PowerOS et prend notamment en charge lâ€™optimisation intelligente des tarifs, lâ€™assistant IA Â« Anka Â» ainsi que lâ€™intÃ©gration dans les environnements de maison connectÃ©e existants.

Solarbank Max AC : une solution de stockage pour les installations photovoltaÃ¯ques existantes

Pour les propriÃ©taires dâ€™installations solaires existantes, Anker SOLIX a Ã©galement prÃ©sentÃ© la Solarbank Max AC. Cette solution de stockage a Ã©tÃ© spÃ©cialement dÃ©veloppÃ©e pour lâ€™ajout Ã des installations photovoltaÃ¯ques existantes ; elle dispose dâ€™un onduleur bidirectionnel intÃ©grÃ© et, selon la configuration choisie, dâ€™une capacitÃ© de stockage de 7 kWh, extensible jusquâ€™Ã 42 kWh. GrÃ¢ce Ã son architecture couplÃ©e en courant alternatif (AC), le systÃ¨me peut Ãªtre associÃ© Ã un large Ã©ventail dâ€™installations solaires existantes. En outre, la Solarbank Max AC prend en charge la gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie, les tarifs dâ€™Ã©lectricitÃ© dynamiques et des fonctions dâ€™alimentation de secours afin de garantir un approvisionnement Ã©lectrique fiable.

Alimentation Ã©lectrique mobile pour les dÃ©placements et comme rÃ©serve dâ€™Ã©nergie de secours

ParallÃ¨lement Ã ses solutions de stockage stationnaires, Anker SOLIX a Ã©galement dÃ©voilÃ© sa gamme de stations dâ€™Ã©nergie portables. Parmi elles figurent notamment les modÃ¨les C1000 Gen2 et C2000 Gen2, adaptÃ©s aussi bien Ã une utilisation en extÃ©rieur quâ€™Ã une alimentation Ã©lectrique flexible et Ã une rÃ©serve dâ€™Ã©nergie de secours au quotidien. Pour des besoins Ã©nergÃ©tiques plus importants, Anker SOLIX a Ã©galement prÃ©sentÃ© la F3000, dont la capacitÃ© de stockage peut Ãªtre Ã©tendue de 3 kWh Ã 12 kWh et qui convient particuliÃ¨rement aux usages prolongÃ©s hors rÃ©seau. Tous ces appareils associent une grande capacitÃ© de stockage Ã des temps de recharge rapides et offrent aux utilisateurs une flexibilitÃ© accrue pour les applications mobiles ou hors rÃ©seau.

EncadrÃ©

Lâ€™avenir de lâ€™approvisionnement Ã©nergÃ©tique dÃ©centralisÃ©

Intersolar Europe 2026 a dÃ©montrÃ© que les solutions solaires enfichables et les systÃ¨mes de stockage intelligents passent progressivement du statut de produits de niche Ã celui dâ€™Ã©lÃ©ments essentiels de la transition Ã©nergÃ©tique. GrÃ¢ce Ã des technologies de stockage innovantes, Ã une gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie et Ã son engagement en faveur de normes ouvertes, Anker SOLIX entend jouer un rÃ´le actif dans cette transformation et contribuer Ã rendre lâ€™Ã©nergie durable accessible Ã un nombre toujours plus important de foyers.