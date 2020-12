Nouvelle Ã©tape pour LONGi : premiÃ¨re marque solaire Ã  dÃ©passer les 20 GW de modules en 2020

LONGi a établi un nouveau record en étant la première marque solaire à dépasser les 20 GW dans la fourniture de modules PV en 2020. Une performance qui s’est construite dans la durée…

Depuis sa fondation en 2000, LONGi a toujours été orientée vers le marché et centrée sur le client, développant continuellement des produits solaires et des solutions photovoltaïques à haut rendement, haute fiabilité et de haute qualité afin de fournir aux clients des services à valeur ajoutée.

Orientation client

LONGi a mis en place des systèmes mondiaux unifiés pour le traitement des plaintes des clients, les normes de service, le suivi de la qualité et les processus de gestion. Les clients peuvent donc être sûrs que tout problème sera résolu en temps opportun. Grâce à des wafers de haute qualité, des cellules PERC à haut rendement et des exigences strictes concernant les matériaux et les processus des modules, les modules LONGi démontrent constamment d’excellentes performances dans les tests de fiabilité tiers, les évaluations de rendement énergétique et les applications client. LONGi travaille avec B&V, TÜV SÜD, TÜV Rheinland, RETC et d’autres institutions pour construire des projets pilotes mondiaux afin d’évaluer la performance énergétique de ses modules. Dans le classement PV Tech Bankability, LONGi reste le seul fournisseur de modules notés AAA pour le quatrième trimestre consécutif en 2020. Cela continue d’être motivé par les solides antécédents de la société en tant que fournisseur mondial de modules qui vient donc de passer la barre des 20 GW pour 2020.

Engagement envers l’innovation

Avec un fort engagement en matière de R&D et d’innovation, LONGi a une solide expérience en tant que fournisseur fiable avec des modules à haut rendement (Hi-MO 1 à Hi-MO 5). En raison des économies de coûts LCOE et BOS, associées à leur rendement énergétique élevé, les modules LONGi ont acquis une large reconnaissance dans le monde entier. Le tout nouveau module bifacial Hi-MO 5 de LONGi, basé sur la cellule M10 nouvellement construite, a été lancé dans le monde entier cette année pour être livré aux investisseurs dans les centrales PV à grande échelle. La nouvelle gamme de produits de la société reflète son engagement à offrir une valeur constante aux clients mondiaux grâce à l’innovation.