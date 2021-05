Les Ã©quipes de KACO new energy France rejoignent Siemens Smart Infrastructure

Rachetée en 2019 par Siemens AG, la société KACO new energy GmbH est spécialisée dans l’électronique de puissance pour l’alimentation en énergie solaire photovoltaïque décentralisée. Composée de 7 collaborateurs, l’équipe de KACO new energy France a officiellement rejoint Siemens Smart Infrastructure France le 1er avril dernier. En intégrant le portefeuille Future Grids de Siemens SI, KACO vient ainsi renforcer l’expertise de Siemens dans le domaine de l’énergie décentralisée, en complétant sa gamme de solutions de nouveaux onduleurs de chaînes photovoltaïques.

Les onduleurs de chaînes produits par KACO permettent de convertir le courant continu provenant des panneaux solaires en courant alternatif afin qu’il puisse être injecté dans le réseau, consommé localement ou encore stocké sur batteries.

Les onduleurs KACO particulièrement adaptés aux petites et moyennes installations

La technologie innovante de ces onduleurs est basée sur le carbure de silicium (SiC), qui offre une meilleure densité de puissance et tenue en température. Ainsi, ces onduleurs font état d’une augmentation d’environ 2 % de rendement pour le même rayonnement solaire, ce qui réduit les pertes d’énergie et favorise donc une production d’énergie solaire durable. Les onduleurs de chaînes KACO peuvent accueillir le courant fourni par une chaîne de panneaux photovoltaïques et sont donc particulièrement adaptés aux petites et moyennes installations telles que les toitures commerciales ou industrielles (usines, hôpitaux, hôtels, centres logistiques…), les hangars agricoles, les serres photovoltaïques, les ombrières de parking, mais aussi les installations au sol allant jusqu’à quelques dizaines de mégawatts. En séparant la boîte de jonction des onduleurs de chaînes, leur conception permet à la fois une production décentralisée, mais également une « production centralisée virtuelle ». Ce concept consiste à regrouper plusieurs onduleurs de chaînes auprès des postes de transformation de manière à remplacer un onduleur centralisé. Cette configuration permet de simplifier la surveillance et le contrôle des onduleurs tout en réduisant les coûts associés et limite les pertes de conduction et les chutes de tension dans le système.

Un éventail encore plus large de solutions pour raccorder les panneaux PV au réseau d’énergie

Les onduleurs de chaînes de KACO viennent ainsi compléter le portefeuille Future Grids de Siemens Smart Infrastructure. Celui-ci compte déjà des onduleurs centralisés, adaptés à de plus grosses puissances et qui, connectés à des parcs photovoltaïques de très grandes tailles installés par les fournisseurs d’énergie par exemple, permettent une conversion de l’énergie produite à grande échelle, allant jusqu’à plusieurs centaines de mégawatts. « Nous sommes très heureux d’accueillir parmi nous l’équipe de KACO qui compte sept collaborateurs. La combinaison de nos expertises permettra d’offrir plus de valeur ajoutée à nos clients grâce à des onduleurs qui offrent plus de souplesse, de performance, et d’économie d’énergie. Siemens fournissait déjà des postes de raccordement et des tableaux moyenne tension HTA pour des applications d’énergies renouvelables. En complétant notre offre avec les onduleurs de chaînes, nous offrons à nos clients un éventail encore plus large de solutions pour raccorder les panneaux photovoltaïques au réseau d’énergie » commente Peter Roels, directeur de l’activité Distribution Systems au sein de Siemens Smart Infrastructure France.