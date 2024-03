MickaÃ«l Jozefowicz rejoint VSB Ã©nergies nouvelles comme Directeur Administratif et Financier

VSB énergies nouvelles, producteur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables, annonce la nomination de Mickaël Jozefowicz au poste de Directeur Administratif et Financier. Il fera également partie du Comité de Direction (CODIR) de l’entreprise.

Mickaël Jozefowicz (37 ans) possède 14 ans d’expérience dans la gestion financière et le financement d’infrastructures énergétiques. Il rejoint VSB après avoir occupé plusieurs responsabilités clés au sein de la direction financière du Groupe Engie et de ses filiales, notamment en tant que Directeur Financier de la société les Eoliennes En Mer Services, et en tant que Directeur des Investissements, Acquisitions et Financements de Projets pour les activités d’énergies renouvelables d’Engie en France.

Mickaël est diplômé de l’EDHEC et de la London School of Economics. Membre actif du Comité de Direction de VSB énergies nouvelles et rattaché directement au Directeur Général / Gérant Maël Lagarde, Mickaël Jozefowicz va soutenir l’accélération de la croissance de l’entreprise, accompagner la digitalisation de ses activités financières et garantir la compétitivité de son pipeline de projets en développement.

Responsable des services administratif, comptable, juridique et financier pour les activités situées en France, il s’appuiera sur une équipe de 15 collaborateurs répartis sur 2 agences. « Nous sommes ravis d’accueillir Mickaël chez VSB énergies nouvelles », explique Maël Lagarde Directeur Général / Gérant de VSB énergies nouvelles. « Sa grande expérience du secteur de l’énergie et surtout des renouvelables sera un atout de choix pour contribuer à notre développement et atteindre notre objectif qui est de devenir un acteur incontournable de la transition écologique et énergétique. »