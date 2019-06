BEI/Groupe CrÃ©dit Agricole : un partenariat pluriannuel en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique en France

La Banque européenne d’investissement se félicite du déploiement d’un nouveau partenariat avec le Groupe Crédit Agricole en faveur de la transition énergétique en France à travers l’annonce d’un accord pour une première tranche d’un montant de 250 millions d’euros.

Un milliard d’euros à terme

Cette première tranche de crédit permettra au Groupe Crédit Agricole de financer à hauteur de 500 millions d’euros les PME, ETI, entités publiques, exploitations agricoles ou collectivités locales dans leurs investissements en faveur de la lutte contre le changement climatique. Elle devrait être complétée par une seconde tranche du même montant, lorsque l’intégralité des crédits de la première tranche auront été consommés, permettant le financement de projets luttant contre le changement climatique pour un montant total de 1 milliard au total.

Ce nouveau partenariat entre la BEI et le Crédit Agricole se déclinera en différents produits de financement distribués au sein du réseau bancaire de Crédit Agricole. Il constitue l’un des piliers de la nouvelle stratégie volontariste du Crédit Agricole en matière de transition énergétique dans les prochaines années. Il permettra également de mieux mettre en avant auprès des clients du Crédit Agricole le rôle joué par la BEI – qui est la banque de l’Union Européenne – en matière de lutte contre le changement climatique. Un rôle qui passe en grande partie par des partenariats avec le secteur financier privé.

La transition énergétique au cœur des territoires

« Cet accord marque une nouvelle étape très importante dans le partenariat qui relie le Groupe CA SA et la banque de l’Union Européenne depuis de nombreuses années déjà, se félicite Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Nos priorités, à l’échelle de l’Europe mais aussi en France sont le financement de la transition énergétique et de l’innovation. Avec Crédit Agricole SA nous avons la possibilité de faire bénéficier un plus grand nombre de PME et de collectivités locales de conditions de prêts avantageuses pour les aider à réussir cette transition énergétique. »

Pour Bertrand Corbeau, Directeur général Adjoint de Crédit Agricole S.A. : « A travers ce nouveau partenariat, le Groupe Crédit Agricole confirme son engagement aux côtés de ses clients pour favoriser la transition énergétique. La force de notre Groupe réside dans sa puissance d’accompagnement au cœur des territoires ; notre rôle est donc aussi d’accompagner la transition énergétique et de soutenir, par nos expertises, nos clients dans l’évolution de leurs modèles économiques. »

