Cinq tendances de l’Ã©nergie solaire pour dynamiser le secteur en 2020

L’énergie solaire est désormais plus accessible et abordable pour les utilisateurs individuels. En 2020, le secteur devrait se concentrer sur l’intelligence artificielle, les solutions basées sur la blockchain, la distribution d’énergie, une sécurité accrue et l’influence politique. En détails !

Le marché de l’énergie solaire devrait augmenter d’un Taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,5% de 2019 à 2026 et représenter 223,3 milliards de dollars d’ici la fin de 2026. Bien que le changement climatique soit la principale raison pour laquelle l’énergie solaire gagne en popularité, voici cinq tendances qui stimuleront le secteur en 2020. Andrius Terskovas, responsable du développement commercial chez Sun Investment Group, développeur de centrales solaires, ajoute ses commentaires et explique comment ces changements pourraient avoir un impact sur le développement des pays européens.

Intelligence artificielle et automatisation

L’intelligence artificielle aide les fournisseurs d’énergie et les utilisateurs à réguler et à réduire les consommations en collectant des données et en optimisant la gestion de la consommation. L’IA peut également prévenir les urgences et assurer la gestion des catastrophes. Les appareils avancés comme les compteurs intelligents et les collecteurs d’énergie sont construits de manière à enregistrer les changements des conditions météorologiques et de la température. Il facilite l’anticipation des urgences et peut ajuster automatiquement ses paramètres. L’automatisation des équipements accélère les processus de maintenance et réduit les interventions humaines.

Solutions basées sur la blockchain

L’infrastructure de la blockchain est construite pour éliminer les intermédiaires, ce qui profite aux consommateurs d’énergie solaire. Il rend non seulement les énergies renouvelables moins chères et plus accessibles, mais peut également permettre aux ménages individuels de contrôler leur consommation d’énergie sans surpayer les services publics. Bien que la technologie blockchain soit associée au secteur financier, elle peut améliorer le partage d’informations et l’utilisation des appareils intelligents et les rendre plus sécurisés, ce qui conduit également à des systèmes de gestion de bâtiment (BMS) améliorés.

Accessibilité pour les ménages privés

Les ressources énergétiques distribuées de nouvelle génération telles que les panneaux solaires peuvent être utilisées dans les ménages privés et aider les consommateurs à mieux contrôler leur consommation d’énergie. Ces appareils peuvent être installés dans des maisons et même dans des immeubles d’habitation. Par conséquent, les utilisateurs peuvent générer autant d’énergie qu’ils le souhaitent et vendre des résidus aux fournisseurs d’énergie. «En théorie, il existe de nombreux plans et engagements pour une utilisation d’énergie propre, mais en ce qui concerne la pratique, tous les pays ne peuvent pas répondre à des exigences croissantes. Dans certains pays, nous constatons un écart entre les ménages qui utilisent encore du charbon ou du gaz et ceux qui choisissent des solutions plus durables telles que l’énergie solaire. Les appareils de distribution d’énergie pourraient aider les propriétaires privés à avoir un impact et à accélérer les changements au sein d’un pays », explique Andrius Terskovas.

En route vers la parité du réseau

Plus les ménages privés sont en capacité d’installer de générateurs d’énergie privés, plus la compétitivité du solaire est avérée. En route vers la parité réseau ! En 2020, le marché va encore voir des changements de prix, ce qui signifie que l’énergie solaire deviendra plus abordable que les sources d’énergie traditionnelles, telles que le charbon ou le gaz. Des technologies comme l’IA, l’IoT et la blockchain ont beaucoup à voir avec le fait de rendre l’énergie solaire plus «conviviale» et d’amener la production et la consommation d’énergie à un niveau plus individuel.

Influence sur les élections dans le monde

Le changement climatique n’est plus une affaire personnelle, c’est une menace mondiale qui doit être prise au sérieux. Par conséquent, les gouvernements du monde entier unissent leurs forces pour atténuer les conséquences du changement climatique et pousser les politiques environnementales. Ce que nous pouvons voir en 2020, c’est que davantage d’élections seront influencées en fonction des promesses de lutte contre le changement climatique. L’un des exemples de ces efforts est la directive de l’Union européenne sur les énergies renouvelables. La directive est entrée en vigueur en 2018, pour encourager les dirigeants de l’Union à agir et à prévenir les catastrophes climatiques. Son objectif principal est de couvrir 20% de la consommation d’énergie au sein de l’Union avec des sources renouvelables.