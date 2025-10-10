La surveillance de la biodiversitÃ© marine des parcs Ã©oliens en mer bientÃ´t rÃ©alisÃ©e par un drone solaire 100% franÃ§ais

La sociÃ©tÃ© bretonne Hytech Imaging, experte en imagerie spectrale appliquÃ©e Ã la cartographie et au suivi environnemental, a rÃ©alisÃ© avec succÃ¨s le vol de son systÃ¨me SolarStormm intÃ©grÃ© sur le drone SolarXOne dÃ©veloppÃ© par la deeptech franÃ§aise XSun. SolarStormm est un outil technologique entiÃ¨rement dÃ©carbonÃ© de capture et dâ€™analyse dâ€™images aÃ©riennes Ã partir dâ€™un drone solaire, pour la surveillance de la biodiversitÃ© du milieu marin au sein de parcs Ã©oliens. Quand la technologie solaire assiste le dÃ©ploiement durable de lâ€™Ã©olien en merÂ !

Inscrit dans le programme IBreizh, lancÃ© par Ailes Marines (filiale dâ€™Iberdrola) en partenariat avec le PÃ´le Mer Bretagne Atlantique, SolarStormm a Ã©mergÃ© Ã la suite dâ€™un Appel Ã Manifestation dâ€™IntÃ©rÃªt (AMI) publiÃ© en octobre 2023. Cet AMI avait pour objectif de sÃ©lectionner des solutions innovantes pour le suivi de la biodiversitÃ© et la dÃ©tection dâ€™objets dÃ©rivants dans la baie de Saint-Brieuc. Trois projets ont Ã©tÃ© retenus et financÃ©s par IBreizh, dont celui portÃ© par Hytech Imaging. Pour ce projet, Ailes Marines a attribuÃ© une subvention de 100 000 â‚¬, couvrant 50 % des coÃ»ts Ã©ligibles.

Â«Â Notre solution de drone solaire est dÃ©ployable sur lâ€™ensemble des parcs Ã©oliens en mer en France et dans le mondeÂ Â»

La solution SolarStormm portÃ©e par Hytech Imaging repose sur lâ€™association de trois briques technologiques complÃ©mentaires. Le drone solaire SolarXOne, conÃ§u par XSun, qui embarque la technologie de prise de vues spectrales Stormm-Survey dÃ©veloppÃ© avec lâ€™observatoire PELAGIS et adaptÃ©e pour intÃ©gration sur un drone, ainsi que le module Stormm-Analysis, dÃ©diÃ© Ã lâ€™analyse experte des images collectÃ©es conÃ§u par Hytech Imaging. AprÃ¨s prÃ¨s de deux annÃ©es de dÃ©veloppement, Hytech Imaging est parvenue Ã miniaturiser sa technologie Stormm-Survey, rÃ©duisant son volume et son poids par un facteur 10, afin de lâ€™intÃ©grer au drone SolarXOne. Cette solution entiÃ¨rement dÃ©carbonÃ©e permet de rÃ©duire significativement lâ€™empreinte carbone des campagnes aÃ©riennes de suivi et dâ€™Ã©tudes environnementales, jusquâ€™ici rÃ©alisÃ©es par avions. Trois campagnes de vols tests sur le parc Ã©olien en mer de Saint-Brieuc intÃ©grant le systÃ¨me de balayage et dâ€™acquisition des donnÃ©es sont programmÃ©es ces prochains mois.Â â€œ Fort de notre expertise dans lâ€™imagerie spectrale et pour rÃ©pondre aux enjeux du dÃ©veloppement des parcs Ã©oliens en mer, nous avons en 2023 initiÃ© le projet SolaStormm. Il rÃ©pond aux besoins de suivi environnemental en mer, notamment pour amÃ©liorer les connaissances scientifiques sur la mÃ©gafaune et lâ€™avifaune, ainsi que pour rÃ©pondre aux exigences rÃ©glementaires des projets Ã©oliens offshore. Notre solution est dÃ©ployable sur lâ€™ensemble des parcs Ã©oliens en mer en France et dans le monde. Nous devrions entreprendre des essais prochainement sur le parc de Saint-Nazaire et sur le futur parc de Bretagne Sud â€œ commente Marc Lennon, PrÃ©sident et co-fondateur de Hytech Imaging.

Â«Â Une technologie bretonne entiÃ¨rement dÃ©carbonÃ©eÂ Â»

AprÃ¨s plusieurs vols dâ€™essai concluants, la technologie devrait Ãªtre pleinement opÃ©rationnelle Ã lâ€™horizon mi-2026. Elle permettra de rÃ©aliser les Ã©tudes environnementales de suivi de lâ€™avifaune et des mammifÃ¨res marins sur les parcs Ã©oliens en mer franÃ§ais et europÃ©ens. Â« Le projet SolarStormm illustre la vocation du programme IBreizh, signÃ© en novembre 2022 entre Ailes Marines et la RÃ©gion Bretagne, qui vise Ã soutenir des initiatives de dÃ©veloppement Ã©conomique locales en lien avec le monde maritime. GrÃ¢ce Ã cette technologie bretonne entiÃ¨rement dÃ©carbonÃ©e, il sera possible de capter et de traiter des images de trÃ¨s haute rÃ©solution avec une empreinte Ã©cologique rÃ©duite par rapport aux observations aÃ©riennes traditionnelles. La compilation, lâ€™analyse et le traitement de ces donnÃ©es contribueront Ã la rÃ©alisation des Ã©tudes de suivi de lâ€™avifaune et des mammifÃ¨res marins ainsi quâ€™Ã une meilleure connaissance du milieu marin Â», souligne Marie Thabard, Directrice du DÃ©veloppement Ã‰olien en Mer chez Iberdrola France.