CVE EspaÃ±a, RGREEN INVEST et ETIC Partners font fleurir des centrales solaires

CVE España, membre du groupe CVE, producteur indépendant français d’énergies renouvelables, multi-pays et multiénergies, et ses partenaires RGREEN INVEST et ETIC Partners annoncent un financement d’environ 27 millions d’euros pour la construction de centrales solaires en Espagne dont la mise en service est prévue fin 2024 – début 2025. Elles seront implantées dans la région d’Aragon, près de Saragosse, et produiront au total 45 GWh par an.

CVE España, RGREEN INVEST pour le compte du fonds INFRABRIDGE III, et Energy Transition International Capital « ETIC », pour le compte du fonds Energy Transition Europe ont conclu avec succès le financement de 20,2 millions d’euros portant sur la construction d’un portefeuille de centrales solaires photovoltaïques de 24 MW en Espagne. Le montant total de l’opération comprend 17 millions d’euros apportés par RGREEN INVEST en bridge senior et 3,2 millions d’euros par le fonds Energy Transition Europe en dette mezzanine. Le reste de l’enveloppe de financement sera apporté en fonds propres par CVE. Nicolas Rochon, Président et fondateur de RGREEN INVEST, indique : « Nous sommes ravis d’accompagner notre partenaire historique CVE dans cette nouvelle étape de croissance. Ce nouveau financement démontre la capacité de RGREEN INVEST à soutenir les entrepreneurs de la transition énergétique dans leur développement stratégique sur de nouveaux marchés et renforce la présence de RGREEN INVEST sur le marché Espagnol. »

Une production de 45 GWh par an

Les 6 fermes solaires de ce portefeuille, dont la mise en service est prévue fin 2024 – début 2025, sont implantées dans la région d’Aragon sur les communes de Zuera, Muel et Pedrola, près de Saragosse. De 4 MW chacune, elles produiront au total 45 GWh par an. Après l’acquisition d’un premier portefeuille de 17 MWc en développement en Aragon fin 2022, et la nomination de son directeur général Jonathan Jay, le financement de ce portefeuille de projets marque une étape importante pour la filiale espagnole du groupe CVE. En ligne avec sa stratégie de vente directe de l’énergie, CVE España travaille à la mise en place d’un contrat PPA (Power Purchase Agreement) avec un client industriel pour la vente de l’électricité qui sera produite par ces centrales, dans l’objectif de conclure un accord début 2024. « Le financement de la construction de ce portefeuille de 24 MW marque une nouvelle étape importante dans le développement de CVE España et démontre de l’attractivité de son marché photovoltaïque notamment auprès d’acteurs financiers de renom. Cette opération aux côtés de RGREEN INVEST et d’ETIC Partners illustre également la force de notre modèle de financement et les synergies qui existent entre les différentes filiales du groupe CVE. » a ajouté Jonathan Jay, Directeur Général de CVE España.

Encadré

Les conseils de l’opération

Prêteurs : RGREEN INVEST (Mathilde Ketoff, Rémy Prieur, Edouard Séférian, Alice Blotin), ETIC Partners (Pierre Pochet, Victor Longuet)

Juridique : DLA Piper Spain (Juan Gelabert Chasco, Alberto Rubio Medrano) et Jeantet (Alexae Fournier- de Fäye, Julien Angot)

Assurance : Marsh (Olia Sakovich, Paula de Prado)

CVE Green Finance (Olivier Courade, Audrey Esteve)

Juridique : Garrigues (Gonzalo Valencia, Antonio Ciprés, Sofia Rubiales)

Technique : ATA Renewable (Lucia Moreno, Miguel Serrat)

Assurance : Marsh (Olia Sakovich, Paula de Prado)