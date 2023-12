EDP numÃ©ro 1 mondial des producteurs dâ€™Ã©lectricitÃ© selon lâ€™indice Dow Jones global sustainability

Avec un score final de 88 points, au-dessus de la moyenne du secteur de l’énergie, le groupe EDP, auquel appartient EDPR, se distingue comme l’un des champions mondiaux du développement durable.

Le groupe EDP, auquel appartient EDPR, est une nouvelle fois récompensé par l’indice de Développement Durable du Dow Jones (DJSI), qui lui attribue la première place dans le groupe des producteurs d’électricité. Avec un score de 88 sur 100, EDP a surclassé tous les autres fournisseurs d’électricité avec une note supérieure à la moyenne du secteur. Sur un total de 3 500 entreprises éligibles, EDP s’est classé premier face à huit autres entreprises d’électricité. EDP intègre ainsi le Dow Jones Sustainability World Index, qui comprend 321 entreprises de différents secteurs, dont 15 fournisseurs d’énergie.

EDP s’est fait remarquer pour son plan zéro émission nette

La reconnaissance dans cet index mondial vient renforcer les résultats du S&P Global ESG Score révélés en novembre. Elle récompense à nouveau les bonnes pratiques d’EDP en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE). Par ailleurs, les performances d’EDP lui valent également de figurer dans l’indice DJSI Europe. Dans cet indice, l’entreprise est la plus durable des six producteurs d’électricité de ce groupe comptant neuf fournisseurs d’énergie. De plus, EDP fait partie des 150 entreprises sélectionnées pour faire partie de l’indice européen. Parmi les 26 critères évalués par l’indice DJSI, EDP a obtenu la meilleure note pour quatre d’entre eux : la stratégie climatique, la gestion de l’innovation, les opportunités de marché et l’éthique dans son métier. Pour l’indice sur la stratégie climatique, EDP s’est fait remarquer pour son plan zéro émission nette, soutenu par un reporting cohérent avec les principaux éléments d’informations financières relatives au climat recommandés par la « Task Force on Climate-Related Financial Disclosures » (TCFD). Aussi, début 2023, EDP a relevé ses ambitions en matière de décarbonation et annoncé son engagement à atteindre l’objectif zéro émission nette d’ici 2040. Cette stratégie climatique ambitieuse fait partie du plan de transition climatique de l’entreprise, soumis à la dernière assemblée annuelle des actionnaires et voté à 99%. De plus, le groupe EDP a obtenu de meilleurs résultats dans le domaine de l’éthique métier grâce à sa stratégie d’adhésion au Pacte mondial des Nations Unies, à la publication d’un code d’éthique, à la création d’un système de gestion des processus éthiques et à une communication transparente sur les infractions.

Une capacité solaire multipliée par 25 depuis 2019

En matière de gestion de l’innovation, en 2023, EDP Renewables a raccordé au réseau ses premiers projets hybrides (éoliens et solaires) sur la péninsule ibérique et en Pologne (un modèle hybride innovant déjà mis en place à Alqueva en 2022, combinant un parc solaire flottant, l’énergie hydroélectrique et le stockage) apportant ainsi une contribution supplémentaire à la décarbonation et à l’essor des énergies renouvelables dans le réseau électrique.

EDP a également démontré sa recherche constante de nouvelles opportunités sur le marché. En anticipant le nouveau paradigme du secteur de l’énergie, avec une production, une distribution et une consommation de plus en plus décentralisées, EDP propose une gamme de solutions énergétiques adaptées aux besoins spécifiques des différents segments de marché. Ses produits et services sont proposés à des prix compétitifs et contribuent à améliorer l’électrification et l’efficacité de la consommation d’énergie. Dans le domaine de l’énergie solaire, EDP est un leader en Europe, où sa capacité a été multipliée par 25 depuis 2019. De même, la mobilité durable est un segment particulièrement important pour la société et constitue l’une des principales priorités d’EDP.

16 années consécutives de performances d’excellence

EDP fait partie de l’indice Dow Jones Sustainability World depuis 2008, ce qui en fait l’entreprise portugaise la plus fréquemment présente dans cette liste prestigieuse. L’entreprise fait également partie de l’indice européen Dow Jones depuis 14 ans. Au cours des 16 dernières années, EDP s’est toujours classée parmi les deux premières entreprises de son segment, se détachant considérablement de sa première note de 75 points. Cette évolution reflète son fort engagement dans la décarbonation, le développement d’énergies renouvelables, et la promotion d’une culture modèle de durabilité. En tant que leader de la transition énergétique, EDP agit toujours en phase avec le développement durable et la lutte contre le changement climatique, des valeurs clés pour protéger l’environnement et valoriser l’entreprise. Le DJSI est le classement mondial de référence en matière de développement durable. Créé en 1999, il fut le premier comparateur de performance non financière pour les entreprises mondiales cotées. Chaque année, plus de 13000 entreprises de 62 secteurs sont invitées à prendre part à l’évaluation, mais seulement 3500 parmi les plus grandes entreprises mondiales sont éligibles pour intégrer le DJSI. En plus des indicateurs économiques et financiers, cet indice évalue des critères comme la transparence, la gouvernance d’entreprise, la relation avec les investisseurs et la responsabilité sociale et environnementale. Les pratiques durables sont mesurées par l’approche du Corporate Sustainability Assessment (CSA) qui repose sur un questionnaire de plus de 140 questions.