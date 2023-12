Reuniwatt fournit des donnÃ©es mÃ©tÃ©o Ã  Sunology pour son app STREAM de suivi en temps rÃ©el de production solaire

Sunology, le leader français des stations solaires pour le résidentiel sans travaux ni montage, fait appel à Reuniwatt, référence internationale en matière d’estimation et de prévision de l’irradiation solaire.

STREAM est la toute nouvelle application mobile de Sunology. Elle permet d’accompagner les producteurs d’énergie solaire résidentielle dans le suivi quotidien de leur autoconsommation : équipements PLAY Max (stations solaires avec ou sans batterie) déployés, production des panneaux, consommation de la maison, autonomie du dispositif. Grâce à Reuniwatt, l’utilisateur a désormais accès à l’irradiation disponible sur son installation photovoltaïque. L’information, géolocalisée, est indispensable pour vérifier que les panneaux produisent la quantité attendue d’énergie en fonction de la météo : l’intensité du soleil, variable selon la saison et le temps qu’il fait au jour le jour, est indiquée grâce à 5 niveaux (1 à 5 soleils). L’estimation de l’irradiation faite par Reuniwatt provient du traitement en temps réel de données satellites, mises à jour toutes les 15 minutes. Grâce à ce nouveau partenariat avec Sunology, Reuniwatt propose désormais une offre d’estimations illimitées sur une zone prédéterminée : l’abonnement au service est à un tarif fixe, peu importe le nombre de sites d’intérêt dans cette zone.

Reuniwatt a coché toutes les cases !

« Nous sommes très fiers de proposer ce nouveau service, disponible via notre API. Ce premier partenariat clé avec le leader du solaire résidentiel nous permet d’offrir des solutions à des particuliers, acteurs d’une transition énergétique indispensable dans un climat de tension énergétique mondiale » avance Nicolas Schmutz, fondateur et directeur de Reuniwatt. « Nous cherchions un fournisseur de données météo suffisamment flexible et fiable pour nous proposer une offre à destination de nos clients : Reuniwatt a coché toutes les cases ! Quant à STREAM, les retours des premiers utilisateurs sont très prometteurs et les foyers passés au solaire grâce à nous, toujours plus nombreux » commente à son tour Vincent Arrouet, président-fondateur de Sunology. Un partenariat qui ne demande qu’à être répliqué sur d’autres zones géographiques sur lesquelles Sunology compte se déployer rapidement : une demande que saura satisfaire Reuniwatt, qui propose des solutions d’estimation de l’irradiation par satellite partout dans le monde.