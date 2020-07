Trina Solar fournit 86 MW pour le plus grand parc photovoltaÃ¯que sans subvention d’Italie

Trina Solar a fourni 86 mégawatts de modules solaires photovoltaïques au projet Torre Antonacci dans la région italienne de San Severo, Province de Foggia. Les modules Tallmax à haut rendement de la société ont été déployés pour ce projet de parité de réseau. Avec un volume total installé de 86 MW, ce projet est la plus grande ferme solaire en Italie qui fonctionne sans subventions gouvernementales ni incitations d’aucune sorte.

La centrale photovoltaïque produira jusqu’à 140 000 MWh d’énergie propre par an, ce qui est suffisant pour répondre aux besoins en électricité de 48 000 foyers des environs et éviter plus de 263 000 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone chaque année. Le module Tallmax utilisé dans ce projet avec une puissance de sortie pouvant atteindre 395Wc fait partie du portefeuille de produits entièrement renouvelé de Trina Solar. Ses 144 cellules PERC monocristallines demi-coupées offrent un rendement plus élevé, tandis que la disposition unique de la chaîne de cellules peut réduire considérablement la perte de puissance causée par l’ombrage inter-rangée. La conception de la cellule multi-jeux de barres peut abaisser la température de fonctionnement du module, améliorant ainsi l’efficacité et la sortie.

L’exploitation d’une installation photovoltaïque sans tarif d’achat régulier nécessite un modèle d’entreprise innovant et solide. Margherita Srl, l’investisseur et propriétaire du site, a opté pour une approche marchande, vendant l’électricité produite au prix du marché. Luca Carosielli, ingénieur de projet et actionnaire de Margherita Srl, a déclaré: «Nous sommes très fiers de ce projet qui contribue à accélérer la transaction énergétique de notre pays vers les énergies renouvelables. En plus de la contribution en termes de réduction des émissions de carbone, j’espère que cela peut également inciter tous les opérateurs du secteur à investir dans la parité du réseau, qui en Italie semble encore tarder à décoller. ” Gonzalo de la Viña, responsable Module Business Europe chez Trina Solar, a déclaré: «La parité du réseau est le Saint Graal de l’industrie photovoltaïque depuis de nombreuses années maintenant. Nous sommes ravis de voir que finalement les conditions préalables pour prendre des projets sans subvention existent. Nous sommes passés du stade du concept à la réalité. Le photovoltaïque a parcouru un long chemin et son coût est très compétitif de nos jours. Nous sommes fiers d’être une force motrice pour faire baisser encore plus le LCOE avec nos modules PV hautement bénéfiques pour l’humanité toute entière. “