Croissance, corona et consomm’acteurs : la folle annÃ©e d’ekWateur

Placée sous le signe de Greta et Corona, 2020 n’est pas reluisante. Mais, elle révèle un esprit de solidarité et une envie de se battre. ekWateur, premier fournisseur d’énergies vertes indépendant et collaboratif en France, a sorti ses gants de boxe pour se battre contre le réchauffement climatique et les citoyen.ne.s le suivent sur tous les fronts : troisième levée de fonds participative record, un nombre d’abonné.e.s en forte croissance et toujours plus de services innovants. Sur le marché depuis tout juste quatre ans, cette jeune pousse française compte bien continuer à bousculer les règles établies.

Incendies incontrôlables aux États-Unis, Amazonie en feu, températures estivales records, fonte de la calotte glaciaire du Groenland, pandémie mondiale, … Le bilan des 12 derniers mois n’est pas joyeux. Cependant une start-up d’irréductibles geeks aux convictions green chevillées au corps travaille chaque jour au développement des énergies renouvelables. Aux côtés de ses client.e.s, ekWateur continue à tout mettre en œuvre pour assurer la transition écologique. Et, en quatre ans, les résultats sont là : avec ses 240 000 compteurs alimentés à la fin août, ekWateur enregistre une croissance de 200% du nombre d’abonné.e.s par rapport à la même période de l’année précédente. Côté chiffre d’affaires, la progression est remarquable, avec une augmentation de 205% à 115M€ fin aout vs l’année précédente, et une estimation de 153M€ à fin 2020. Des chiffres qui prouvent non seulement la confiance des consommateur.rice.s envers cette start-up made in France mais aussi le désir des français.e.s de consommer des énergies vertes.

Green is the new black

Conscients de l’intérêt des consommateur.rice.s pour les énergies vertes et du besoin d’une écologie inclusive, la direction de l’entreprise a fait le choix, pour la troisième fois, de procéder à une levée de fonds participative. Ainsi, en mars dernier, ekWateur a levé 1 250 00 euros sur la plateforme Sowefund, un record en trois mois, portant ainsi à 8 % la part de son capital détenue par les consommateur.rice.s.

« Nous sommes convaincu.e.s que la transition écologique ne peut se faire sans la participation de tout le monde. Ouvrir le capital est pour nous une façon d’impliquer nos client.e.s et d’évoluer vers un modèle énergétique renouvelable et décentralisé. Notre différence : nos concurrents sont des énergéticien.ne.s, nous sommes des commerçant.e.s informaticien.ne.s », déclare Julien Tchernia, co-fondateur et Président d’ekWateur.

La fin d’un modèle énergétique centralisé

En 2019, l’entreprise a créé un Lab Innovation dont l’objectif est de développer de nouveaux produits. Dans ce cadre, ekWateur propose depuis mai 2020 un kit solaire d’autoconsommation préassemblé et installable en moins de 15 minutes sur un balcon ou un petit espace extérieur. Moins cher qu’un iPhone et garanti 20 ans, ekWateur démocratise le photovoltaïque et permet à ses client.e.s de faire leurs premiers pas vers l’autosuffisance. Une tendance qui plaît : en 2 mois, ekWateur a vendu 1 500 kits solaires !

Autre fait marquant, le partenariat entre ekWateur et Voltalis dans le cadre d’une nouvelle offre d’effacement diffus pour le grand public, baptisée « Narco ». Avec cette approche contre-intuitive pour un fournisseur d’électricité, ekWateur est le premier à proposer à ses clients un système automatique leur évitant de surconsommer aux heures de pointes, et ce sans affecter leur confort. Une offre qui tombe à pic au moment : le ministère de la transition écologique (DGEC), inquiet des risques de tension sur le réseau électrique en France (pouvant mener jusqu’au black-out d’après eux) demande à tous les fournisseurs d’innover pour diminuer la charge sur le réseau aux heures de pointes.

Toujours plus engagé

ekWateur entend accompagner les évolutions sociétales, notamment celle de la mobilité verte. Dans ce cadre l’entreprise a signé des partenariats avec Jedlix et Charge Guru, deux entreprises du marché de la voiture électrique. Objectif : installer des bornes de recharge ekWateur chez les particuliers propriétaires de voitures électriques pour qu’ils puissent consommer vert, au moment opportun et maîtriser leurs factures d’électricité.