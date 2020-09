La Fondation Terre Solidaire soutient les Centrales Villageoises et leurs projets dâ€™Ã©nergie renouvelable et citoyenne

La Fondation Terre Solidaire soutient l’Association des Centrales Villageoises, réseau qui regroupe des citoyens, collectivités et entreprises locales, agissant en faveur de la transition énergétique (production d’énergie renouvelable, efficacité énergétique, etc…) dans une logique de territoire. Au sein de ce réseau, les Centrales Villageoises partagent un modèle commun, basé sur le partage d’un grand nombre d’outils et de services. Depuis 2010, les Centrales Villageoises ont réalisé à 310 installations photovoltaïques dans 52 territoires. De quoi faire briller le solaire !

L’objectif de la Fondation Terre Solidaire, depuis sa création, est d’encourager et d’accompagner des initiatives et dynamiques citoyennes qui agissent sur leur territoire, afin de promouvoir et d’accélérer la transition écologique et solidaire. La Fondation Terre Solidaire s’est donnée pour mission de rendre visible les pratiques exemplaires, de les expliquer au plus grand nombre et de les soutenir dans leur développement. Le but étant que ces initiatives puissent inspirer d’autres citoyens et se multiplier au sein d’autres communautés, au-delà de leur région d’origine. Les projets menés par les Centrales Villageoises sont en totale adéquation avec les convictions de la Fondation Terre Solidaire, puisque ces projets en faveur de la transition énergétique tendent à se développer dans plusieurs régions françaises, tout en s’adaptant aux enjeux territoriaux transverses (développement économique local, intégration paysagère, lien social, etc.) Le soutien de la Fondation Terre Solidaire permet à l’Association Centrales Villageoises de poursuivre sa structuration et son développement en l’aidant à consolider son assise financière et ses capacités à mettre en œuvre des projets.

Les Centrales Villageoises, pour une production d’énergies renouvelables par et pour les citoyens

La démarche des Centrales Villageoises a été initiée en 2010, alors que plusieurs Parcs naturels régionaux (PNR) de Rhône-Alpes voyaient se développer sur leurs territoires des projets de production d’énergie renouvelable, profitant peu à l’économie locale et parfois mal intégrés dans le paysage. Ils ont alors imaginé de développer un nouveau modèle de production d’énergie renouvelable qui serait basé sur :

la participation étroite des collectivités et des populations locales;

la production de retombées économiques pour le territoire;

le respect du patrimoine bâti et paysager.

Initié dans 8 territoires pilotes par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et les PNR, le modèle s’est par la suite étendu à 6 régions, soit 52 territoires engagés à l’heure actuelle. En 2018, les Centrales Villageoises ont créé l’Association des Centrales Villageoises ayant pour objectif d’animer le réseau, mais également de :

faire connaître l’approche spécifique des Centrales Villageoises ;

de poursuivre les actions de mutualisation (développement d’outils et de services partagés) ;

de capitaliser le retour d’expériences et le diffuser ;

de renforcer la professionnalisation des projets ;

de poursuivre les expérimentations innovantes.

Les enjeux d’une énergie renouvelable et citoyenne, pour les territoires

Pour les Centrales Villageoises, l’appropriation citoyenne et locale des projets d’énergie renouvelable est un facteur essentiel pour la réussite de la transition énergétique. Qu’ils soient à l’initiative des citoyens ou co-construits en coopération avec les acteurs publics et privés locaux, l’ancrage territorial favorise l’acceptation locale des projets, la mobilisation de l’épargne au profit de l’économie locale et la sensibilisation à l’égard des enjeux de la transition énergétique. La volonté des Centrales Villageoises est de renforcer les synergies entre les initiatives locales et de rendre davantage visible leurs actions. Leur but est également d’accompagner les nouveaux porteurs de projets, en mettant en place de nombreux retours d’expérience, entre eux. Cela passe par un travail de capitalisation des expériences existantes, la production de guides techniques et la mise en place de formation pour les bénévoles des Centrales Villageoises.

De nouveau projets citoyens à développer

L’Association des Centrales Villageoises œuvre pour favoriser la diversification des projets de ses collectifs adhérents, en les aidant notamment à développer des projets d’énergie renouvelable autre que le photovoltaïque. Le développement de projets de petite hydroélectricité ou de pico–hydroélectricité sont des pistes qu’ils souhaitent explorer, car aujourd’hui, exceptées quelques initiatives isolées, il n’existe quasiment aucun projet citoyen de petite hydraulique (ni de pico-hydroélectricité) porté par une société citoyenne locale en France. Il n’existe donc pas non plus d’outil clé-en-mains, comme c’est le cas sur le photovoltaïque, qui permettraient aux citoyens de s’emparer pleinement de cette technologie et de mettre en œuvre concrètement des projets sur le terrain par eux-mêmes.

L’essaimage de ces initiatives passe également par la diversification des solutions accessibles aux collectifs citoyens de production d’énergie renouvelable. Des innovations et expérimentations telles que celles de Centrales Villageoises y contribuent. Les projets citoyens d’énergie renouvelable restent encore peu développés en France. Ces initiatives ont besoin de se structurer, de se mettre en lien, d’être accompagnées et renforcées techniquement pour assurer leur pérennité et avoir un maximum d’impact sur leur territoire. C’est l’ambition que se donne l’Association des Centrales Villageoises, que soutient la Fondation Terre Solidaire.