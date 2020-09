Le WWF France et Boralex renouvellent leur partenariat pour un dÃ©veloppement durable des Ã©nergies renouvelables

Depuis 2011, le WWF France et Boralex collaborent au renforcement et à la promotion d’un développement durable des énergies renouvelables en France. Forts d’une vision toujours partagée, Boralex et le WWF France sont fiers de renouveler leur partenariat pour une durée de trois ans. Une alliance porteuse de sens !

La transition énergétique représente une opportunité de concilier la lutte contre le dérèglement climatique et l’émergence de nouveaux modèles et filières de développement pour les territoires. Les bénéfices des énergies

renouvelables sont multiples : compétitives et créatrices d’emplois au cœur des territoires, elles permettent de dessiner un avenir sobre et résilient autour d’énergies respectueuses de l’environnement. Pour contribuer à la mise en œuvre de la transition énergétique des territoires, le renouvellement du partenariat entre le WWF France et Boralex repose sur plusieurs axes, dont :

Le renforcement et la promotion d’un développement responsable des énergies renouvelables

Pour Boralex, société pionnière des énergies renouvelables et accélératrice de la transition énergétique des territoires et des entreprises, la nécessité du développement des énergies renouvelables ne peut se faire au détriment des enjeux environnementaux. Ainsi, Boralex continuera à appliquer la charte d’engagement signée en 2014 et à impliquer le WWF France dans le suivi de sa démarche environnementale, le soutien à l’appropriation par les parties prenantes des enjeux énergétiques et la promotion d’un développement responsable des énergies renouvelables. En 9 ans d’existence du partenariat, le WWF France s’est ainsi impliqué sur 22 projets de Boralex dans 42 communes dont 15 projets en développement et 7 parcs en exploitation.

Des actions concrètes pour relever de nouveaux défis dans l’émergence du Monde d’après

Le soutien des filières françaises de la transition énergétique est l’un des piliers pour assurer une meilleure résilience et une autonomie énergétique dans un contexte marqué par la crise sanitaire, sociale et économique. La société

Boralex et le WWF France lanceront des réflexions communes pour la relance de l’activité priorisant les modèles économiques et activités durables. Enfin, ils poursuivront leurs actions communes de sensibilisation du grand public et des parties prenantes de la filière pour une meilleure compréhension et une meilleure appropriation des enjeux liés à la transition énergétique.

« Devant le choc de la crise sanitaire, nous sommes toutes et tous mobilisés pour que la relance soit durable et qu’elle s’inscrive dans une transition énergétique, à travers un modèle qui puisse bénéficier aux territoires. Nous plaçons le renouvellement du partenariat avec Boralex dans cette optique afin de poursuivre nos actions pour accélérer et accompagner la mise en œuvre des énergies renouvelables et durables » insiste Véronique Andrieux, Directrice générale du WWF France. « En tant que pionnière des énergies renouvelables, Boralex a pour mission d’associer production d’énergie verte et exemplarité sociale et environnementale. Depuis 2011, notre partenariat avec le WWF France est le symbole de cette recherche de durabilité. Il fixe un haut niveau d’exigence dans le développement et la réalisation de nos projets énergétiques. Près d’une décennie plus tard, c’est avec fierté et ambition que nous renouvelons nos engagements communs. Ensemble, nous continuerons de porter, avec résilience et responsabilité, la transition énergétique sur le terrain » promet Nicolas Wolff, Vice-président et directeur général Boralex,Europe.