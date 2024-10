PremiÃ¨re mondiale : EDP teste Hyperflex, une technologie dâ€™automatisation pour la construction dâ€™un parc solaire

C’est une première mondiale : la solution technologique Hyperflex, basée sur la robotique et l’informatique de pointe, développée par l’industriel italien Comau, a été testée en situation réelle lors de la construction d’un parc solaire EDP. Bluffant !

EDP, un des leaders mondiaux du secteur des énergies renouvelables, teste la technologie d’automatisation Hyperflex pour la construction d’un parc photovoltaïque, en conditions d’installation réelles. Le projet, baptisé AutoPV, est situé à Peñaflor, à Valladolid (Espagne). Il utilisera des solutions automatisées pour l’installation de 3 MW sur la capacité totale installée de 122 MW, grâce à un process robotisé.

La construction de parcs solaires devient plus efficace, plus sûre et plus durable

Doté d’un portefeuille ambitieux de projets solaires à l’échelle mondiale et privilégiant toujours plus la technologie et l’embauche de professionnels qualifiés, le pôle innovation d’EDP a saisi l’opportunité d’automatiser certaines des opérations de construction d’un parc photovoltaïque. En 2022, EDP a entamé une étude approfondie des solutions technologiques d’automatisation et, après plusieurs phases d’analyse, la mise en œuvre du projet a débuté au mois de juillet 2024. « EDP est à la pointe du mouvement mondial de l’automatisation dans le secteur des énergies renouvelables. En investissant dans une solution innovante comme celle-ci, la construction de parcs solaires devient plus efficace, plus sûre et plus durable. Nous pensons que la technologie et l’innovation sont des alliés décisifs pour accélérer la transition énergétique, c’est pourquoi il s’agit d’un axe stratégique d’investissement et de croissance pour EDP à l’échelle mondiale », déclare António Coutinho, PDG d’EDP Innovation.

Réduire jusqu’à 50 % le temps d’assemblage de la structure des panneaux solaires

En investissant dans le processus d’automatisation, EDP entend gagner en efficacité en accélérant considérablement les calendriers de construction, avec l’espoir de réduire jusqu’à 50 % le temps d’assemblage de la structure des panneaux solaires. Ce modèle de collaboration homme-machine permet également aux robots d’effectuer les tâches les plus lourdes, telles que la manipulation des structures et des panneaux solaires, tandis que les travailleurs se consacrent à des fonctions techniques plus spécialisées, créant ainsi un véritable équilibre entre la force technologique et l’expertise humaine. En plus d’améliorer l’efficacité, l’automatisation contribue directement à augmenter la sécurité sur le lieu de travail. Ce processus ouvre la voie à une amélioration continue, car la technologie automatisée permet d’identifier et de mettre en œuvre des solutions d’optimisation pour les projets futurs. Ainsi, la construction de parcs solaires évolue de manière constante et devient de plus en plus rapide, permettant d’accélérer la transition énergétique.

Transformer ce processus en un processus global et intégré

« Le projet pilote à Peñaflor n’est qu’une première étape dans l’introduction de solutions d’automatisation dans le business plan d’EDP en matière d’énergie solaire. L’objectif d’EDP est de transformer ce processus en un processus global et intégré, capable de générer des avantages concurrentiels à tous les niveaux de l’entreprise et de renforcer notre capital humain pour exercer des activités plus pointues », confie António Coutinho. Le projet est fondé sur la technologie d’automatisation de Comau, une entreprise italienne, leader mondial dans la conception et la fabrication de robots et de solutions d’automatisation pour différents secteurs, tels que l’automobile et la construction navale. Le projet pilote consiste à construire une partie du parc solaire à l’aide d’une usine mobile, appelée Hyperflex, qui comprend une station d’assemblage automatique permettant de pré-assembler la structure photovoltaïque, et un rover qui transporte cette structure à son emplacement final et la positionne au sol.

« L’importance et la valeur ajoutée de l’automatisation dans le secteur des énergies renouvelables »

L’ensemble du système est transporté par camion jusqu’au parc solaire, où il est construit et assemblé sur place. L’automatisation comporte trois grandes phases : le déchargement et l’assemblage du camion, l’exploitation (c’est-à-dire la construction de la structure), et le démontage pour la mission suivante. « La collaboration avec EDP confirme l’importance et la valeur ajoutée de l’automatisation dans le secteur des énergies renouvelables et notamment, ici, pour l’installation de panneaux solaires. Elle témoigne également de notre engagement constant à développer des solutions innovantes et flexibles permettant de répondre à différentes exigences. Grâce à notre technologie avancée, nous offrons à nos clients et à nos partenaires une qualité meilleure, une efficacité accrue et des coûts globaux réduits, leur permettant de contribuer à faire de l’énergie solaire durable une réalité », conclut Pietro Gorlier, PDG de Comau.