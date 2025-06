Le nouveau module de 460 watts sans PFAS de WINAICO affiche une rÃ©sistance Ã  la grÃªle et une capacitÃ© de charge exceptionnelles

La série de modules solaires WINAICO WST-NCX48 récemment lancée (avec 460 watts et 450 watts en Full Black) a passé avec succès d’autres certifications. De quoi établir de nouvelles normes en matière de robustesse et de durabilité !

Les modules photovoltaïques de WINAICO ont passé avec brio les tests TÜV exigeants de résistance à la grêle conformément à la norme CEI 61215-2. Des grêlons d’un diamètre de 45 mm et d’une vitesse de 30,7 m/s (soit environ 110 km/h) sur les modules, ce qui correspond à une simulation réaliste de conditions météorologiques extrêmes. Les tests ont confirmé que les modules restent intacts et conservent leurs performances même lors d’événements de grêle aussi extrêmes. De plus, la série a été testée pour une capacité de charge mécanique accrue. Les modules ont passé avec succès une charge d’essai maximale de 8 100 Pa et 3 600 Pa. La charge maximale admissible est respectivement de 5 400 Pa et 2 400 Pa, ce qui souligne la grande robustesse et la durabilité des modules dans des conditions météorologiques extrêmes.

De plus, WINAICO attache une grande importance à la durabilité : les modules de la série WST-NCX48 sont exempts de PFAS, ce qui en fait un choix respectueux de l’environnement pour les projets d’énergie durable. Sans PFAS signifie que les modules solaires ne contiennent pas de substances per- et polyfluoroalkylées et qu’aucune de ces substances nocives n’a été utilisée dans leur fabrication. « Avec les tests supplémentaires de notre série WST-NCX48, nous établissons une nouvelle norme en termes de sécurité, de résilience et de compatibilité environnementale », déclare Marc Ortmanns, directeur des opérations chez WINAICO Deutschland GmbH. « Nos modules solaires combinent une technologie innovante avec une prise en compte de l’environnement et offrent une protection fiable dans toutes les conditions météorologiques – pour un avenir énergétique durable et sûr. »