ConfÃ©rence de Corinne Lepage Ã  lâ€™ESIEA sur le thÃ¨me : Â« la transition Ã©cologique ne dÃ©pend-elle que de la technologie ? Â»

Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre de l’Environnement, s’est prêtée au jeu des questions et réponses par visioconférence devant les élèves de l’ESIEA le mercredi 14 avril dernier sur le thème : La transition écologique ne dépend-elle que de la technologie ? Inspirées par l’esprit et l’expérience de la Digital Disruption Conference organisée par l’ESIEA de 2017 à 2019, les Conférences DDC (Digital, durable & citoyen) sont destinées à alimenter la réflexion des élèves de 5e année sur l’exigence de leur futur métier d’ingénieur. L’ESIEA, en parallèle de son enseignement scientifique et technique, offre ainsi à ses étudiants un cadre de réflexion pour former des ingénieurs d’un numérique « utile », des hommes et des femmes capables de faire un usage pertinent et responsable des nouvelles technologies.

www.youtube.com/watch?v=XYvpM3oImaA