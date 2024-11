A Energaia, Sween dÃ©voilera sa nouvelle solution TeeKY by Pilotic nominÃ©e aux TrophÃ©es de lâ€™innovation

A l’occasion du forum EnerGaïa qui se tiendra les 11 et 12 décembre prochains, la société à mission Sween, experte dans la gestion des opérations d’autoconsommation collective et le développement de solutions énergétiques intelligentes, annonce le lancement de TeeKY by Pilotic. Un outil révolutionnaire pour le marché de la Smart Grid !

Sur la base de son expertise dans le domaine de l’autoconsommation collective et du pilotage en temps réel, Sween a à cœur de proposer des solutions toujours plus efficaces. Aujourd’hui elle souhaite élargir les usages de ses technologies et les proposer à l’ensemble des acteurs de la smart grid, grâce à un éventail de solutions permettant une meilleure gestion des ressources liées à la production et à l’utilisation d’énergies renouvelables.

L’innovation, fer de lance de Sween

TeeKY by Pilotic est un outil innovant pour la gestion des données énergétiques et la Smart Grid. Cet Émetteur Radio Linky (ERL) s’intègre facilement aux infrastructures existantes, sans nécessiter Wifi, appairage ni configuration. Grâce à sa portée illimitée (NBIoT – 4G), TeeKY offre une vision en temps réel des données énergétiques sur le réseau de distribution. Il révolutionne l’accès et l’exploitation des données des compteurs communicants Linky, ce qui facilite des décisions éclairées et une gestion optimisée des ressources énergétiques. Embarquant également la technologie BLE (Bluetooth Low Energy), il transforme le compteur communicant en relais de commande.

TeeKY by Pilotic, nominé aux Trophées de l’innovation

Sween profitera donc de la 18ème édition du Forum EnerGaïa 2024, le rendez-vous professionnel incontournable en faveur d’une économie décarbonée et plus durable, pour présenter sa solution révolutionnaire TeeKY by Pilotic. Une innovation qui ne passe pas inaperçue puisqu’elle est d’ores et déjà nominée aux Trophées de l’innovation catégorie Prix Déployabilité. (Live pitch des nominés des trophées de l’innovation, jeudi 12 décembre de 9h30 à 11h00, salle Eole, Hall B3). Quelles données en temps réel sont disponibles ? Comment les mettre à disposition ? Quels challenges pour les exploiter ? Quelles applications potentielles : sobriété énergétique, monitoring unifié, pilotage, autoconsommation collective, services système et flexibilité. Autant de questions et d’enjeux pour le secteur. « Notre présence sur ce Forum est un réel atout, nous permettant d’être aux plus près des acteurs du secteur, afin de leur présenter notre dernière innovation pour répondre à de nouveaux enjeux qui ne cessent d’évoluer. » affirme Amaury Pachurka, Président de Sween.