Bilan 2024 / Perspectives 2025 : le Groupe Solstyce, une entreprise à impact sur la transition énergétique

Avec une hausse de 34% de son chiffre d’affaires, et le passage de la barre symbolique des 250 collaborateurs, le Groupe Solstyce a atteint un palier de croissance décisif en 2024. Désormais dans le cercle fermé des 5000 Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) françaises, le groupe, au service de la transition énergétique, affiche des objectifs 2025 ambitieux, avec une augmentation de 40% de son chiffre d’affaires et le recrutement d’une centaine de salariés.

Le Groupe Solstyce affiche une dynamique remarquable, avec une progression de 34% de son chiffre d’affaires affiché à 71 millions d’€ pour l’année 2024 et le passage symbolique de la barre des 250 collaborateurs.

Un chiffre d’affaires de 71 millions d’€ pour son exercice 2024, en hausse de 34 %

Désormais membre des 5000 ETI de France, le Groupe Solstyce a su relever les derniers défis relatifs à la conjoncture, en particulier la situation des taux d’emprunts bancaires, qui restent élevés, et le climat d’instabilité politique, qui a pu avoir des incidences sur l’engagement de certains investissements pourtant indispensables. A titre d’exemple, l’arrêté d’application de l’obligation de couverture des parcs de stationnement, afin de lutter contre les îlots de chaleur, pourtant présent dans la loi Climat et Résilience votée en 2021, n’a été pris que le 5 mars dernier. Aujourd’hui les opérations législatives pour l’application des lois ont repris, et la situation évolue favorablement. Ainsi, 2025 s’annonce encore plus prometteuse pour le Groupe Solstyce.

2025 : amplifier l’impact positif sur l’économie et l’environnement

Pour ses prévisions 2025, le Groupe Solstyce anticipe 40% de croissance, soit 110 millions d’€ de chiffre d’affaires, ainsi qu’une centaine de recrutements (après plus de 80 déjà réalisés en 2024). L’objectif : gagner en impact sur la transition énergétique française, grâce à la contribution de plus de 350 collaborateurs. “ Nous atteignons aujourd’hui un nouveau palier de croissance qui permet de justifier et consolider notre modèle d’entreprise”, explique Guillaume David, Président du Groupe Solstyce. Au-delà des chiffres, le Groupe Solstyce souhaite amplifier son impact positif sur l’économie, en actionnant plusieurs leviers :

- Accélérer le développement de SMART Energy System, la solution de pilotage des flux et du stockage de l’énergie « made by Solstyce » pour permettre aux entreprises d’atteindre l’autonomie énergétique et de répondre aux enjeux environnementaux toujours plus importants auxquelles elles sont soumises. Un exemple : le coût du kWh étant par instant proche de 0€ en journée, SMART Energy System permet le stockage d’énergie de jour, l’optimisation des approvisionnements de nuit, et le lissage des coûts de la consommation globale d’un site

- Aider les entreprises à réduire les îlots de chaleur sur leurs surfaces artificialisées d’ici 2026, date de mise en application de la loi APER1. Le

Groupe Solstyce propose notamment les ombrières photovoltaïques

START, conçues pour transformer rapidement les parcs de stationnement en générateurs d’énergie verte

- Accompagner la décarbonation des logisticiens, le transport représentant actuellement 31% des émissions de GES en France

- Contribuer au passage des flottes de véhicules lourds vers l’électrification avec la filiale Mobilize Power Solutions dédiée aux infrastructures de recharge, qui détient une forte expertise de la charge haute puissance et des enjeux de livraison du dernier km.

- Rénover et transformer les toitures des entrepôts logistiques afin d’y installer des solutions photovoltaïques en toute sécurité, l’entrée en vigueur du décret tertiaire (Dispositif Eco Energie Tertiaire) prévoyant la réduction des consommations d’énergie des entrepôts existants de plus de 1 000 m2 d’au moins 40 % d’ici à 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 20503. Dans ce cadre, les filiales Solstyce et Enerpur conjuguent leur savoir-faire pour proposer des toitures PV Ready garantissant le respect des normes ICPE et la production d’électricité destinée à l’autoconsommation de l’énergie produite.

- Développer les solutions de financement à travers Novengo, le fonds d’investissement du Groupe Solstyce pour faciliter la réalisation des projets de production d’énergie verte, durable, et de mobilité décarbonée des professionnels et territoires. 15 millions d’€ ont déjà été investis en 2024. L’objectif est maintenant d’atteindre 25 millions d’€ en 2025 afin d’impacter plus massivement la transition énergétique en France, et soutenir la production annuelle d’électricité verte en France à hauteur de 25 GWh, ce qui correspond au besoin en énergie électrique de plus de 5000 foyers français (moyenne annuelle).

Encadré

Quid du Groupe Solstyce ?

Depuis 2009 Le Groupe Solstyce accompagne la transition énergétique des entreprises et territoires en France. Il conçoit des outils et solutions concrets afin d’améliorer les performances de ses clients et leur assurer une totale maîtrise de leur énergie, quel que soit leur secteur d’activité : logistique, transport, industrie, BTP, immobilier…

Le Groupe Solstyce rassemble aujourd’hui 5 métiers à travers 5 filiales :

- Solstyce : énergie solaire

- Pink Strategy : performance environnementale

- Novengo : investissements

- Mobilize Power Solutions France : mobilité électrique (joint-venture Renault Group x Groupe Solstyce)

- Enerpur étanchéité : travaux de toiture