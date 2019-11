Corsica Sole lÃ¨ve 20Mâ‚¬ auprÃ¨s de Mirova (Natixis)pour doubler son parc solaire et stockage

Corsica Sole franchit une nouvelle étape de son développement. L’entreprise vient de lever 20M€ pour le financement en fonds propres de ses projets, auprès du dernier fonds Infrastructures de Transition Energétique de MIROVA. Cette opération vise à apporter les fonds propres nécessaires à ses nouveaux projets pour les deux prochaines années, qui représenteront 100MWc de centrales solaires et 25 MWh de stockage. « Cette levée de fond va nous permettre d’accélérer le rythme de mise en chantier de nos projets afin de doubler notre parc de centrales en moins de deux ans » précise Michael Coudyser son directeur général. Aujourd’hui Corsica Sole opère un portefeuille de 60 MWc de centrales solaires et 25 MWh de stockage.

Cette opération est la concrétisation d’une forte relation de confiance avec MIROVA qui participe aux financements des projets de Corsica Sole depuis 5 ans. « Ce partenariat nous permet de jouer un rôle important dans la transition énergétique, de la Corse notamment. Nous sommes fiers d’accompagner Corsica Sole, qui a démontré son savoir-faire pour la gestion de ces projets innovants » selon Raphael Lance, directeur des fonds Infrastructures de Transition Energétique chez MIROVA. Pour les aspects légaux, Corsica Sole a été accompagnée par Bertrand Galvez et Catherine Husson du cabinet LPA CGR et MIROVA par Olivier Fourcault, Thomas Clément et Lucie Revert du cabinet CLP-CLIPERTON.