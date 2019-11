BayWa r.e. construit la plus grande ferme solaire flottante des Pays-Bas en seulement 6 semaines

BayWa r.e., en collaboration avec son partenaire néerlandais GroenLeven, a construit avec succès son troisième parc solaire flottant en un temps record de six semaines seulement. Le projet de Sekdoorn aux Pays-Bas, près de la ville de Zwolle, a une capacité totale de 14,5 MWc. Cela permettra d’alimenter en énergie solaire près de 4 000 foyers.

En raison du système auto-conçu à la pointe de la technologie, près de 40 000 panneaux solaires ont été installés en peu de temps. Après l’achèvement du projet Weperpolder de 2 MWc et celui de Tynaarlo d’une capacité de 8,4 MWc, Sekdoorn est déjà le troisième parc solaire flottant que BayWa r.e. et son partenaire GroenLeven ont réalisé aux Pays-Bas. BayWa r.e. prévoit la construction de nouveaux projets photovoltaïques flottants dans le pays avec une production totale d’environ 100 MWc.

100 MWc de projets solaires flottants en Europe en 2020

Benedikt Ortmann, responsable mondial des projets solaires, a déclaré: «En quelques mois seulement, nous avons construit 25 projets photovoltaïques flottants aux Pays-Bas, ce qui en fait l’un des plus grands développeurs solaires flottants d’Europe. Ces installations constituent une extension importante des installations au sol et une contribution intelligente à l’amélioration des applications dites «à double fonction» pour l’énergie solaire, telles qu’AgriSolar, Carports, les systèmes photovoltaïques intégrés aux bâtiments et les systèmes de toit. Nous prévoyons d’ajouter plus de 100 MWc de systèmes photovoltaïques flottants l’année prochaine, uniquement en Europe. »

Les parcs solaires flottants offrent un large éventail d’options pour utiliser des surfaces d’eau exploitées de manière économique – telles que des réservoirs, des eaux de pisciculture ou des lacs sur d’anciennes mines de lignite à ciel ouvert – de deux manières différentes. Benedikt Ortmann a ajouté: “En plus de notre pipeline aux Pays-Bas, nous travaillons déjà sur des projets photovoltaïques flottants en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. Le potentiel en Europe est en effet considérable.”

Un potentiel gigantesque pour e solaire flottant

Dans une étude en cours, l’Institut Fraunhofer de recherche sur l’énergie solaire a quantifié le potentiel des installations photovoltaïques flottantes sur les lacs d’extraction du charbon déclassés à 15 GW en Allemagne seulement. Une étude du Groupe de la Banque mondiale a identifié un potentiel européen de 20 GW si seulement 1% de la surface des réservoirs d’eau douce artificiels était utilisée.

Il existe déjà des régimes de soutien pour de telles installations aux Pays-Bas et en France. En Allemagne, à ce jour, cela n’a été discuté que dans le cadre d’une éventuelle intégration des projets dans les appels d’offres innovation annoncés pour les énergies renouvelables et le stockage. Benedikt Ortmann ajoute: «Nous avons prouvé que l’énergie solaire flottante est techniquement gérable et n’a que des coûts légèrement supérieurs à ceux des systèmes au sol. Afin d’optimiser le coût de l’électricité normalisé (LCOE), la stabilité et la longévité des systèmes sont absolument essentielles. C’est la raison pour laquelle nous avons développé un concept entièrement nouveau d’installations flottantes avec nos partenaires. ” Le système de montage développé par BayWa.r.e en partenariat avec Zimmermann PV-Stahlbau GmbH est la base de ces installations flottantes répondant aux exigences de qualité les plus élevées.