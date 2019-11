ValEnergies : la transition vers le solaire par lâ€™Ã©ducation et la pÃ©dagogie

ValEnergies, spécialiste sur le secteur de l’autoconsommation installé à Mouans-Sartoux, accompagne la transition vers le solaire de l’IMREDD (Institut Méditerranéen du Risque de l’Environnement et du Développement Durable), et du SKEMA, et tisse un partenariat durable bénéfique à la formation des étudiants.

À Nice et à Sophia-Antipolis, les chantiers viennent de se terminer pour les deux établissements de l’enseignement supérieur qui entament leur transition énergétique. L’intégration de panneaux solaires sur la toiture de la structure de l’IMREDD permet à la fois au bâtiment d’être alimenté en énergie et sert aussi de laboratoire aux élèves pour tester différentes solutions de pilotage et de stockage d’énergie. Au SKEMA Business School, l’installation de 3 ilots Ellybox avec 800m² de panneaux solaires en autoconsommation sur la toiture, fournit 10% de la consommation en énergie du bâtiment (jusqu’à 30% en temps réel).

Au-delà de la relation commerciale, ValEnergies déploie une collaboration constructive avec ces deux poids lourds du monde de l’enseignement supérieur :

• En organisant des visites guidées de réalisations emblématiques : chaque année, ValEnergies accompagne des étudiants de l’IMREDD sur le terrain, à la découverte d’acteurs engagés dans la transition énergétique.

• En offrant une première expérience professionnelle à des étudiants du SKEMA, à l’image d’Evan, arrivé en tant que stagiaire au sein de ValEnergies, passé par la case alternance et aujourd’hui en CDI au sein de l’entreprise au poste de chargé de développement commercial.

« Au-delà de nos installations photovoltaïques, nous considérons que l’entreprise doit jouer un rôle actif dans la formation des étudiants. Nous en recrutons régulièrement, avec comme objectif de les faire grandir et bien entendu de leur proposer de rester si la collaboration est réussie » témoigne Olivier Béchu, Directeur Général de ValEnergies.