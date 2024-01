Corsica Sole annonce lâ€™installation de la premiÃ¨re unitÃ© de production dâ€™hydrogÃ¨ne renouvelable en Corse

À la veille du rendez-vous incontournable de la filière hydrogène – Hyvolution 2024 – qui se tiendra du 30 janvier au 1er février 2024, Corsica Sole, producteur indépendant d’énergie solaire et parmi les leaders du stockage d’énergie en Europe, vient d’annoncer la construction d’une unité de production d’hydrogène renouvelable à Folelli en Corse. La production, qui valorisera l’énergie solaire excédentaire, devrait représenter 2 tonnes d’hydrogène par an.

La première unité de production et conditionnement d’hydrogène renouvelable en Corse, dénommée « Folell’Hy », verra le jour au premier trimestre 2025. En tant que pionnier du stockage d’énergie dans les territoires insulaires et en Europe, Corsica Sole souhaite mettre à disposition du territoire, sous forme d’hydrogène, l’énergie solaire excédentaire aujourd’hui perdue et non valorisée.

Folell’Hy : un projet innovant pour optimiser les ressources renouvelables des territoires insulaires

A l’instar de la Corse, les zones insulaires ayant de fortes capacités de production d’ENR sont souvent confrontées à des situations où l’électricité renouvelable disponible ne peut pas être exploitée et est fatalement perdue. Ces situations apparaissent notamment lorsque les contraintes de stabilité du réseau électrique imposent la limitation des centrales de production d’ENR. C’est ainsi que depuis sa mise en service en 2017, la centrale solaire située à Folelli, qui compte parmi les deux plus grandes centrales de l’île, se retrouve sujette à des limitations de production d’énergie à hauteur de plusieurs centaines d’heures par an. Le projet Folell’Hy convertira l’énergie solaire excédentaire en hydrogène renouvelable grâce à l’électrolyseur 30 Nm3/h, stockera ce dernier et le mettra à disposition des utilisateurs après l’avoir conditionné dans des réservoirs transportables à 200, 300 ou 500 bars. L’ensemble du système sera directement raccordé à la centrale solaire existante de Folelli (12 MWc) et disposera d’une capacité de stockage d’environ 100 kg d’hydrogène.

Un projet pionnier pour la filière hydrogène Corse

Deux tonnes d’hydrogène seront produites annuellement, disponibles pour les premiers utilisateurs de Bastia et ses environs, à commencer par la mobilité maritime lourde et les usages d’énergie temporaire tels que les groupes électrogènes hydrogènes. Ce projet sera aussi vecteur de création d’emplois dans la région, avec des emplois directs chez Corsica Sole (responsable de site, renfort de l’équipe exploitation et maintenance…) mais aussi des emplois indirects avec une nouvelle activité industrielle qui va dynamiser l’économie locale.nCorsica Sole a choisi de faire de Folell’Hy un projet pionnier, d’une échelle adaptée à l’écosystème hydrogène émergeant à Bastia afin de favoriser l’apparition de nouveaux usages et d’accumuler un retour d’expérience de toutes les parties prenantes en vue du déploiement de futurs projets de plus grande capacité. « Cette installation Folell’Hy se présente comme une opportunité très avantageuse pour la Corse qui souhaite être autonome en énergie en 2050. L’hydrogène renouvelable pourrait favoriser la transition énergétique du territoire et être une alternative aux carburants fossiles importés en Corse. Nous sommes très heureux de participer à l’installation de la première unité de production capable de conditionner et d’exploiter l’hydrogène renouvelable. » souligne Jean-Gabriel Steinmetz, Directeur Nouveaux Marchés de CORSICA SOLE.

Un projet pilote innovant qui préfigure une des solutions pour l’atteinte de l’autonomie énergétique de la Corse

Véritable pilier de la décarbonation des systèmes énergétiques, l’hydrogène se présente comme un atout majeur offrant la possibilité, après avoir été produit, d’être stocké, transporté et utilisé. A ce titre, il est la clé de voute des systèmes énergétiques autonomes, en permettant aux territoires de tirer profit de l’intégralité de ses ressources d’énergie renouvelable. Ce projet pilote servira aussi de site expérimental pour lever des incertitudes liées aux spécificités de cette application :

Interactions directes et temps réel avec le gestionnaire de réseau pour un pilotage de l’unité de production en fonction des conditions d’exploitation du réseau

Usage de la ressource en eau, de l’approvisionnement à la gestion des rejets, sur des territoires où l’eau est souvent une ressource critique avec des usages en concurrence.

Une mise en service prévue début 2025

Le jalon de décision d’investissement a déjà été franchi, les autorisations d’urbanisme et le financement ont été obtenues. Corsica Sole est actuellement en négociation exclusive avec Hensodlt Nexeya France en tant que concepteur et intégrateur de systèmes énergétiques expérimenté dans les applications hydrogène. La préparation du site de Folelli débutera au printemps 2024 et devrait accueillir les installations au 2ème semestre 2024, des phases de tests sont ensuite prévues pour une mise en service annoncée au premier trimestre 2025.

« Pour HENSOLDT Nexeya France, il est très important de participer à des projets visant à favoriser la décarbonation de notre pays tout en contribuant à la dynamisation de l’économie locale. Nous nous réjouissons que CORSICA SOLE envisage de nous embarquer sur ce projet au profit du territoire Corse, qui nous permettrait d’exploiter notre expertise basée sur de nombreuses années de recherche et de développement en production et en stockage d’énergie. », conclut Aliette Quint, Présidente de HENSOLDT Nexeya France.