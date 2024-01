Lâ€™Ecureuil de Midi-PyrÃ©nÃ©es sâ€™allie avec SOLVEO Energies pour dÃ©velopper avec panache lâ€™autoconsommation pour les entreprises

La Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées et SOLVEO Energies lancent leur partenariat afin de faciliter l’accès à l’autoconsommation énergétique des entreprises de Midi-Pyrénées, avec des centrales photovoltaïques clé en main. Détails !

La Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées a fait de la transition environnementale le 3ème pilier de son plan stratégique « Libérer nos énergies, au service de nos clients et de notre territoire », avec l’ambition d’accompagner la transition énergétique en Midi-Pyrénées. Dans ce cadre, elle vient de nouer un partenariat avec SOLVEO Energies, producteur indépendant et local d’électricité renouvelable, afin d’accompagner ses clients Entreprises dans leurs projets d’autoconsommation. La production d’électricité verte pour leurs propres besoins permettra ainsi aux entreprises de réduire à la fois empreinte carbone et coûts d’approvisionnement en électricité.

Des solutions pour valoriser les enjeux de la transition énergétique et écologiques

Pour accompagner durablement ses clients en matière de transition énergétique au moyen de solutions innovantes, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées a créé au sein de la Banque de Développement Régional (BDR) une direction Green dédiée. En charge de structurer des solutions adaptées aux besoins des clients et de développer des partenariats avec des opérateurs locaux, elle s’appuie sur une équipe spécialisée en énergie renouvelable, en efficacité énergétique, et en innovation verte. « Notre ambition est d’accompagner la transition environnementale de notre territoire et d’aider nos clients à passer le cap de la transition verte. Nous leur proposons des solutions simples et innovantes adaptées à leurs besoins, en partenariat avec des entreprises référentes de notre territoire telles que SOLVEO Energies. Notre volonté est d’instaurer un dialogue environnemental avec nos clients », explique Sébastien Berthelier, membre du directoire en charge de la Banque de Développement Régional à la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées. « SOLVEO Energies est fière de s’engager aux côtés d’une banque locale, ancrée dans son territoire, pour l’accompagner dans le développement d’une offre innovante de solarisation, permettant ainsi à ses clients de matérialiser leur engagement RSE. » ajoute Jean-Marc Mateos, Président de SOLVEO Energies.

Sécuriser les approvisionnements d’électricité à long terme des entreprises

La Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées devient ainsi un apporteur de solutions globales pour ses clients, en matière de conseil, de financement et de placement dans les énergies vertes. Ce partenariat avec SOLVEO Energies va permettre de proposer aux clients Entreprises de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées des solutions techniques et financières de solarisation avec un opérateur local de premier plan à travers l’installation de centrales au sol, sur toitures, et en ombrières de parking avec bornes de recharge. Ces solutions d’autoconsommation permettront de sécuriser les approvisionnements d’électricité à long terme et de réduire les coûts énergétiques des entreprises.

La Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées propose également à ses clients des diagnostics d’efficacité énergétique permettant d’optimiser les ressources de l’entreprise (énergie, eau, déchets, bâtiments…) et ses factures énergétiques.

De fortes ambitions en matière de transition environnementale

Fortes de leur modèle de banque coopérative, ancrées sur leur territoire, les Caisses d’Epargne ont accompagné depuis leur création les mutations de la société et œuvré pour le bien commun. La Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées est un acteur de premier plan dans le soutien de l’économie de son territoire et accompagne les grands acteurs économiques dans leur verdissement. Elle soutient les projets verts de ses clients en finançant la rénovation énergétique, le développement de la mobilité verte, la production d’énergie verte, et l’optimisation de leur performance extra financière.