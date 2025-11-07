EvÃ©nement – Antilles : Tecsol et Krannich Solar mettent en commun leur savoir-faire au profit des acteurs du solaire

La filiÃ¨re solaire aux Antilles a la chance de pouvoir profiter de deux Ã©vÃ¨nements organisÃ©s en commun par Tecsol et Krannich en Martinique et en Guadeloupe. Les Krannich Day qui se tiendront le vendredi 14 novembre Ã Fort-de-France et le 18 novembre au Gosier seront lâ€™occasion dâ€™Ã©voquer la rÃ©glementation, les innovations et les solutions PV, oÃ¹ comment optimisez les installations aux AntillesÂ !

Au programme

Panorama rÃ©glementaire, focus formation, financementÂ et bonnes pratiques pour vos projets PV (Tecsol)

NouveautÃ©s produits et solutionsÂ prÃ©sentÃ©es par nos partenaires (Solplanet, K2 Systems)

Ateliers techniques et retours dâ€™expÃ©rienceÂ pour optimiser vos installations

NetworkingÂ avec experts et professionnels du secteur

Cet Ã©vÃ©nement est une opportunitÃ© unique pour les MOA, afin de mieux anticiper les Ã©volutions rÃ©glementaires et sÃ©curiser leurs projets. CÃ´tÃ© installateurs, ce sera lâ€™heure de dÃ©couvrir des solutions innovantes. De quoi Â renforcer leur compÃ©titivitÃ©Â !

Â

Infos pratiques

Vendredi 14 novembre 2025/ 15h â€“ 21h

HÃ´tel Simon, 1 rue Loulou Boislaville, 97200 Fort-de-France, Martinique

Mardi 18 novembre 2025 / 15h – 21h

CrÃ©oles Beach Hotel â€“ Pointe de la verdure 97190 Le Gosier, Guadeloupe