De la chaleur solaire pour dÃ©carboner la fabrication des produits laitiers Lactalis

Newheat, fournisseur de chaleur renouvelable et spécialiste de la chaleur solaire, et le groupe Lactalis, leader mondial des produits laitiers, ont inauguré début décembre une centrale solaire thermique de 15 000 m², la plus grande d’Europe alimentant en chaleur un site industriel. Ce projet est le 5ème de l’entreprise bordelaise qui ambitionne de décarboner massivement le secteur de la chaleur en France !

D’une surface de près de 15 000 m² pour une puissance maximale d’environ 13 MW, ce projet de chaleur renouvelable représente la plus grande centrale solaire thermique française et la plus grande d’Europe alimentant en chaleur un site industriel.

Décarboner les sites industriels et le secteur de la chaleur

Ce projet, situé à Fromeréville-les-Vallons proche de Verdun (55 100) fournira de la chaleur solaire à la nouvelle tour de séchage de lactosérum du site Lacto Serum France. Il permettra au site de réduire sa consommation de gaz et ainsi de réduire ses émissions de CO2 de 2 000 tonnes par an. Ce projet vertueux illustre la volonté du Groupe Lactalis et de sa division Lactalis Ingredients de réduire l’empreinte carbone de leurs sites industriels, dans la lignée de leurs objectifs de responsabilité sociale et environnementale. A travers ce projet, NEWHEAT poursuit son ambition de décarboner massivement le secteur de la chaleur en France, à travers une expertise et une offre innovante construite autour de la fourniture de chaleur solaire et de récupération et la mise en place de solutions de stockage thermique sur-mesure.

Un projet soutenu par plusieurs entités

Ce projet a été sélectionné et soutenu financièrement par l’ADEME dans le cadre de l’Appel à Projets « Grandes installations solaires thermiques » du Fonds Chaleur. Il a également reçu le soutien financier du Groupement d’Intérêt Public Objectif Meuse ainsi qu’une une aide de la part de la Région Grand Est via son programme Climaxion, piloté en partenariat avec l’ADEME. Il s’inscrit par ailleurs dans l’opération de financement portant sur 5 projets de centrales solaires thermiques annoncée par NEWHEAT en septembre 2020, comprenant la mise en place d’un financement bancaire global d’un montant de 13 M€ auprès de banques de référence dans le secteur de la transition énergétique : Triodos Bank et Crédit Coopératif. Ce projet bénéficie enfin de l’accompagnement et du soutien de la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun.

Pour Mahmoud Kamal, Directeur du site Lacto Serum France :

« Suite aux rénovations majeures effectuées à Lacto Serum France, nous sommes fiers d’accompagner sur notre site la mise en place de la plus importante centrale solaire thermique européenne alimentant une installation industrielle. Ce projet permettra de réduire de 11% notre consommation de gaz à l’échelle de l’usine et ainsi réduire notre empreinte carbone sur le long terme. Notre site s’inscrit ainsi dans une démarche durable tout en continuant d’offrir le meilleur à nos clients. Nous remercions l’équipe de NEWHEAT pour leur implication et leur professionnalisme tout au long de ce projet. »