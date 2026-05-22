Ã€ Sautron, EnR44, SeeYouSun et la Ville de Sautron inaugurent le nouveau complexe sportif solaire LATRIBU padel

AprÃ¨s le succÃ¨s de leurs premiÃ¨res rÃ©alisations, EnR44, la ville de Sautron et SeeYouSun inaugurent le padel solaire de Sautron (44). ExploitÃ© par LATRIBU padel, la marque sport & santÃ© de lâ€™opÃ©rateur solaire, ce nouvel Ã©quipement accueille trois pistes de padel intÃ©gralement solarisÃ©es et produira prÃ¨s de 460 MWh dâ€™Ã©lectricitÃ© par an. DÃ©veloppÃ© en lien avec le tennis club local, le site intÃ¨gre Ã©galement un boulodrome couvert par des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques. Ã€ travers ce projet emblÃ©matique de la Â« Ville Solaire Â», EnR44 et SeeYouSun proposent aux habitants des infrastructures sportives modernes, durables et accessibles au plus grand nombre. Transition Ã©nergÃ©tique et dynamique associative : un modÃ¨le de partenariat public-privÃ© au service du territoire de Loire AtlantiqueÂ !

Le complexe de Sautron dispose de 2 400 mÂ² de surfaces solarisÃ©es, comprenant un centre couvert avec trois pistes de padel ainsi quâ€™un boulodrome. EntiÃ¨rement protÃ©gÃ©s des intempÃ©ries et accessibles Ã tous les publics, les terrains de padel sont ouverts 7 jours sur 7 via lâ€™application Doinsport. Â« Ce padel solaire illustre pleinement lâ€™engagement de la commune en faveur du dÃ©veloppement de la pratique sportive pour tous, tout en rÃ©pondant concrÃ¨tement aux enjeux de transition Ã©nergÃ©tique. Par son caractÃ¨re innovant, ce projet participe Ã renforcer lâ€™attractivitÃ© de Sautron et Ã accompagner lâ€™Ã©volution de nos Ã©quipements au bÃ©nÃ©fice des habitants et des associationsÂ Â» se rÃ©jouit Anthony Beraud, Maire de Sautron.

Le sport de demain sera responsable

Pendant que les joueurs se dÃ©pensent sur les terrains, le complexe produit, en toiture, de lâ€™Ã©nergie renouvelable. Ã‰quipÃ©e de panneaux photovoltaÃ¯ques, la centrale de Sautron va produire 460 MWh dâ€™Ã©lectricitÃ© par an dâ€™Ã©nergie locale et dÃ©carbonÃ©e et couvrir lâ€™Ã©quivalent de la consommation d’environ 200 foyers. Sans oublier la valorisation dâ€™espaces dÃ©jÃ artificialisÃ©s pour favoriser la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique du territoireÂ ! Pour mener Ã bien le projet, SeeYouSun, EnR44 et LA TRIBU padel se sont appuyÃ©s sur des entreprises locales. Le gros Å“uvre a ainsi Ã©tÃ© confiÃ© Ã lâ€™entreprise anjoulaise Cocault maÃ§onnerie, la VRD et la charpente respectivement Ã Pigeon TP et Girard Hervouet, toutes deux de Loire-Atlantique. La pose des panneaux Ã Eco Solaire France et les travaux dâ€™Ã©lectricitÃ© ont Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©s par SPIE industrie, basÃ©s en Ille-et-Vilaine. Â« Les collectivitÃ©s expriment aujourdâ€™hui une forte attente autour du dÃ©veloppement de projets photovoltaÃ¯ques intÃ©grÃ©s aux Ã©quipements sportifs du quotidien : boulodromes, tennis, padels ou encore espaces multisports. Ces infrastructures permettent Ã la fois de produire une Ã©nergie renouvelable locale, de rÃ©pondre aux objectifs de transition Ã©nergÃ©tique des communes et dâ€™amÃ©liorer le confort dâ€™usage des Ã©quipements publics pour les associations et les habitants. EnR44 est fier dâ€™accompagner cette dynamique territoriale aux cÃ´tÃ©s des collectivitÃ©s, soit via des solutions de tiers-investissement, soit Ã travers un accompagnement en assistance Ã maÃ®trise dâ€™ouvrage pour des projets autofinancÃ©s. Notre ambition est de permettre aux territoires de dÃ©velopper des projets cohÃ©rents, maÃ®trisÃ©s et crÃ©ateurs de valeur locale. Â» ajoute Sylvain Lefeuvre, vice-prÃ©sident dâ€™EnR 44.

Un succÃ¨s immÃ©diat, portÃ© par une Ã©nergie collective

Ouvert depuis deux mois, le complexe LATRIBU Padel de Sautron a dâ€™ores et dÃ©jÃ accueilli plus de 1 200 joueurs. Le club de tennis local a Ã©galement vu son nombre de licenciÃ©s grimper en flÃ¨che. Â« L’arrivÃ©e des 3 pistes de Padel couvertes au sein de la commune va permettre Ã notre club d’Ã©toffer encore un peu plus son offre avec la possibilitÃ© pour nos adhÃ©rents de rÃ©server des crÃ©neaux Ã des tarifs vraiment privilÃ©giÃ©s et la mise en place de nouvelles activitÃ©s comme des ateliers de dÃ©couverte de la pratique ou de perfectionnement avec nos moniteurs. En outre, l’organisation de tournois homologuÃ©s ainsi qu’Ã terme comme nous l’espÃ©rons la crÃ©ation d’une Ã©cole de padel nous promettent de trÃ¨s belles perspectives dans le cadre de ce partenariat. Â» sâ€™enthousiasme CÃ©dric NaÃ«l, prÃ©sident du tennis club de Sautron. Â DÃ¨s le dÃ©part, le projet a Ã©tÃ© conÃ§u en lien Ã©troit avec la commune et les acteurs sportifs locaux. Cette approche collective va permettre de structurer une vÃ©ritable filiÃ¨re padel sur le territoire. Pour KÃ©vin Plantet, dirigeant de LATRIBU Padel : Â« Nous avons choisi de travailler main dans la main avec le tissu associatif local, notamment avec le Tennis Club de la commune. Ce complexe n’est pas un aboutissement, c’est un point de dÃ©part et nous prouvons que le padel est un moteur incroyable pour le lien social. Â» Les travaux du padel ont dÃ©butÃ© Ã lâ€™Ã©tÃ© 2025 et se sont achevÃ©s au premier trimestre 2026, tandis que ceux du boulodrome viennent tout juste dâ€™Ãªtre finalisÃ©s. La mise en service des infrastructures, et donc le dÃ©marrage effectif de leur production dâ€™Ã©lectricitÃ©, est prÃ©vue pour cet Ã©tÃ©. Et FranÃ§ois Guerin, co-fondateur et prÃ©sident de SeeYouSun de conclure : Â« Ã€ Sautron, nous concrÃ©tisons notre vision de la ville solaire : allier transition Ã©nergÃ©tique et nouveaux services Ã la population. Nous donnons aux territoires les moyens de retrouver leur souverainetÃ© et cela passe par lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique. Â»