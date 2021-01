ConnectÃ©s et simples, les systÃ¨mes de montage K2 sont utilisÃ©s dans plus de 130 pays, USA compris sous marque K2 dÃ©sormais

K2 Systems continue d’étendre sa croissance avec des systèmes de montage PV faciles à assembler qui stimulent la transition énergétique dans plus de 130 pays avec une capacité installée d’environ 16 GW. “Avec nos huit sites K2 et notre solide réseau de plus de 120 partenaires, nous soutenons les installateurs directement sur site avec des systèmes de montage adaptés de qualité qui garantissent une planification de projet fiable avec K2 Base. Personnel, rapide et professionnel – c’est K2 », déclare Katharina David, directrice générale de K2 Systems.

Le site aux États-Unis fonctionnera désormais sous le nom de K2 Systems

Au tournant de l’année 2020/21, la société célèbre également l’image de marque mondiale de K2 Systems. En effet, le nom de l’entreprise aux États-Unis est en cours d’harmonisation. « Notre siège social américain en Californie, fondé en 2012, va désormais opérer sous le nom de K2 Systems et non plus Everest Solar Systems. Les restrictions relatives aux marques prises précédemment empêchaient cela jusqu’à présent. C’est formidable que nous ayons enfin pu enregistrer K2 Systems en tant que marque ici aux USA. Nous développons ensemble d’excellents produits depuis plus de huit ans, en apprenant de chacun. En tant que moteur de l’expansion des énergies renouvelables, Everest Solar Systems a toujours fait partie de la grande famille K2 », déclare Andrew Neshat, directeur général de K2 Systems LLC.