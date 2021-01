AgriVoltaics2021: les abstracts pour la 2Ã¨me Ã©dition attendus avant le 5 fÃ©vrier!

Après le grand succès de la conférence de lancement AgriVoltaics à l’automne 2020, la communauté internationale de l’agrivoltaïque se réunira lors d’une 2ème édition du 14 au 16 juin pour partager une nouvelle expérience et des connaissances actualisées sur la combinaison et la synergie de l’agriculture au sol avec la production d’énergie électrique par photovoltaïque. Pour permettre à chacun de participer en toute sécurité, la conférence se tiendra à nouveau en ligne.

Il sera possible d’y proposer des résultats d’expérimentations, des idées et des découvertes les plus récents ! Le comité scientifique invite cordialement la communauté agrosolaire à soumettre des abrégés. Les données doivent être nouvelles, de haute qualité et contribuer de manière significative à l’augmentation des connaissances sur les systèmes et technologies agrivoltaïques. Les contributions sont les bienvenues dans les domaines des :

• Systèmes agrivoltaïques

• Production agricole sous panneaux photovoltaïques

•Aspects techniques

• Aspects environnementaux, juridiques et socio-économiques etc.

La date limite de soumission est le 5 février 2021. Le modèle de préparation du résumé est téléchargeable sur le site. Les abrégés acceptés apparaîtront sur le site Web d’AgriVoltaics2021 pour téléchargement avant le début de la conférence (pour les participants uniquement). L’acceptation de l’abstract ne garantit pas l’acceptation de l’article pour la procédure; les articles acceptés doivent suivre les directives de l’éditeur et seront soumis à un processus d’examen distinct. Cette conférence a pour vocation de partager les découvertes, les expériences et les connaissances et de présenter les travaux des spécialistes à AgriVoltaics2021. Un moyen de bénéficier des retours et contributions directs d’autres experts, des discussions au sein de la communauté internationale et de la possibilité d’une publication scientifique de haut niveau des travaux dans le cadre des actes de la conférence.

www.agrivoltaics-conference.org/author-center/abstract-submission