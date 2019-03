ConfÃ©rence/INES : Drones et grandes centrales photovoltaÃ¯ques mardi 2 avril au Bourget-du-Lac (73)

L’INES et CEA Tech en partenariat avec Testoon et la Fédération Professionnelle du Drone Civil organisent la conférence : « Drones et grandes centrales photovoltaïques » le mardi 2 avril prochain au Bourget-du-Lac (73). L’utilisation des drones pour l’optimisation du fonctionnement des panneaux solaires présente de nombreux avantages de la phase d’installation à celle de l’entretien. Cartographier et localiser les anomalies, les pannes des modules photovoltaïques, procéder à l’inspection thermographique des systèmes photovoltaïques, permettent de garantir la production initialement prévue, et d’éviter des pertes de rendement. Avec la participation de : Fédération professionnelle du drone civil , SOCOTEC, BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, TESTOON, ACL PROCESS, FLIR, DRONEVOLT, QUALICONSULT, SOCOTEC, CEA, QUADRAN, ENGIE GREEN, INES… et beaucoup d’autres acteurs.

Encadré

Demandez le programme !

Recensement des besoins & des technologies actuelles

Les drones et leurs fonctionnalités

Règlementation

Démonstrations de vols

Pour s’inscrire…