Selon lâ€™IRENA, l’innovation ouvre la voie Ã  la prochaine Ã©tape de la transformation Ã©nergÃ©tique mondiale

Les solutions innovantes accélèrent le recours aux énergies renouvelables à faible coût dans le secteur de l’énergie. Ces new techs fournissent aux pays les outils nécessaires pour tirer parti de l’intensification des énergies renouvelables, selon un nouveau rapport de l’IRENA Bruxelles, Belgique, publié ces derniers jours.

Les pays à la pointe de la transformation énergétique tirent plus du tiers de leur énergie des énergies renouvelables comme l’énergie solaire et éolienne, et ce, de manière rentable. Ces pays utilisent des solutions innovantes permettant d’intégrer une plus grande part de ces énergies renouvelables dans les systèmes électriques. A l’évidence, l’innovation constitue la clé d’une transformation énergétique mondiale rentable.

Synergie des solutions innovantes

Ces résultats proviennent d’une première cartographie et d’une analyse des innovations qui transformeront le secteur de l’énergie, lancées par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) à Bruxelles. Le rapport intitulé «Paysage d’innovation pour un avenir propulsé par les énergies renouvelables : solutions pour intégrer les énergies renouvelables variables» propose l’évaluation la plus approfondie à ce jour de la transformation du secteur de l’électricité. Il montre comment les synergies entre les différentes solutions innovantes en matière de modèles économiques, de conception de marché, de technologies habilitantes et d’exploitation de systèmes permettent de réduire le coût d’intégration d’une grande partie des énergies renouvelables variables (ERV). Le tout en assouplissant la production, le transport et la consommation d’énergie.

L’innovation est le moteur de la transition énergétique

La réduction des émissions de carbone dans le secteur énergétique mondial, conformément aux objectifs de l’Accord de Paris, nécessitera une part de 85% d’énergie renouvelable dans la production totale d’électricité d’ici 2050, selon les estimations de la feuille de route de l’IRENA. Actuellement, avec près de 15% de part de renouvelables dans la production annuelle d’électricité, l’Union européenne affiche les niveaux les plus élevés d’énergies renouvelables dans les systèmes électriques du monde. «L’Europe a fait preuve d’un leadership extraordinaire en lançant les innovations à l’échelle du système. Des innovations nécessaires pour soutenir l’adoption généralisée des énergies renouvelables et pour décarboner l’économie mondiale», a déclaré le directeur général de l’IRENA, Adnan Z. Amin. «Le succès de l’Europe en la matière nous montre que l’innovation crée une transformation de l’énergie techniquement réalisable et attrayante sur le plan économique. L’innovation est le moteur de la transition énergétique. Et le rythme mondial de l’innovation s’accélère. Le nouveau rapport de l’IRENA fournira un guide clair, navigable et complet sur les innovations testées dans le monde, dans le but de soutenir la prise de décision en connaissance de cause par tous les pays afin de déployer des énergies renouvelables à faible coût et d’accélérer davantage la transition énergétique mondiale. ”

Rapport d’IRENA : une contribution précieuse

Le commissaire européen à l’énergie et à l’action pour le climat, Miguel Arias Cañete, a réaffirmé l’importance des énergies renouvelables pour aider l’Europe à atteindre ses objectifs climatiques: «L’UE a déjà entamé la modernisation et la transformation vers une économie climatiquement neutre. La mise en œuvre du paquet européen sur les énergies propres stimulera davantage l’innovation, et l’UE peut continuer à faire preuve de leadership et à soutenir le reste du monde en exportant des solutions innovantes dans la lutte contre le changement climatique. L’innovation est au cœur de nos efforts et ce rapport d’IRENA est une contribution précieuse pour que l’Europe devienne la première grande économie du monde à devenir climatiquement neutre à l’horizon 2050. ”

Le nouveau rapport identifie 30 innovations clés et 11 solutions innovantes en cours de développement par des entreprises pionnières et soutenues par des gouvernements prévoyants du monde entier. En présentant de nombreux exemples de projets pilotes visant à transformer le secteur de l’énergie sur tute la planète, ce rapport aide les décideurs à adopter des cadres d’innovation fondés sur la combinaison et les synergies entre des solutions innovantes. En tant que boîte à outils unique, il aidera les décideurs à repenser leurs systèmes d’alimentation en et à mettre en œuvre des solutions qui tiennent compte des circonstances nationales spécifiques.

Encadré

Les principales conclusions du rapport

• L’innovation accélère une transformation énergétique globale rentable.

• Les systèmes d’alimentation flexibles maximisent les avantages de la transformation d’énergie. L’innovation dans les systèmes électriques minimise les coûts liés à l’accélération du recours aux énergies renouvelables.

• Il existe de nombreuses solutions innovantes pour intégrer les EnR dans les systèmes d’alimentation. Cependant, les décideurs doivent adopter un cadre d’innovation basé sur une approche systémique qui crée des synergies entre les innovations technologiques, les modèles commerciaux, la conception du marché et le fonctionnement des dispositifs qui doivent garantir une intégration rentable des EnR à grande échelle.

• En matière d’innovation dans le secteur de l’électricité, la numérisation, l’électrification et la décentralisation sont des tendances lourdes en cours susceptibles d’accélérer encore la transformation du secteur de l’énergie.

• L’IRENA a évalué 30 types d’innovation regroupés en quatre dimensions : technologie habilitante (batteries, véhicules électriques, blockchains), modèle économique (énergie en tant que service, agrégateurs), conception du marché (tarifs dynamiques en fonction de l’utilisation) et gestion des systèmes de distribution par opérateurs (DSO).

• L’IRENA estime que, si certaines options de flexibilité sont mises en œuvre, les investissements nécessaires à l’intégration d’une forte proportion d’EnR peuvent atteindre un montant de 18 000 milliards USD d’aujourd’hui à 2050 – ce qui correspond aux investissements totaux nécessaires dans les technologies de production d’énergie renouvelable supplémentaires.

• L’UE a pris le leadership de l’intégration des EnR, avec près de 15% de sa part dans la production annuelle d’électricité. Ce chiffre devrait passer à près de 50% d’ici 2050. Les trois plus grands systèmes électriques au monde – la Chine, l’Inde et les États-Unis devraient doubler leur part en EnR à plus de 10% de la production annuelle d’ici 2022.

