CAP SUD accÃ©lÃ¨re son dÃ©veloppement en accueillant la famille fondatrice de DECATHLON Ã  son capital

CAP SUD, acteur majeur du solaire photovoltaïque depuis 2006, avait décidé en 2018 de renforcer ses capitaux propres pour pouvoir encore mieux répondre aux besoins de ses clients. L’Entreprise souhaitait pouvoir absorber une croissance annuelle de plus de 50% sur ses activités historiques et développer de nouvelles activités autour du photovoltaïque. CAP SUD a donc accueilli début 2019 la Famille Leclercq (famille fondatrice de DECATHLON) au sein de son capital pour l’accompagner dans ses défis pour les années futures.

« Mon entreprise désirait développer des projets toujours plus importants et toujours plus ambitieux avec l’arrivée d’un nouveau partenaire de confiance dans notre capital. Les échanges réguliers entre la famille Leclercq, nos collaborateurs et moi-même nous ont rapidement conforté dans ce choix. » Stéphane Gilli, fondateur et actionnaire de CAP SUD

« Voulant agir concrètement face aux bouleversements climatiques que nous observons au quotidien, nous avons décidé d’investir dans une société pionnière et ambitieuse dans les énergies renouvelables. Stéphane Gilli et ses équipes nous ont séduits par leur énergie et leur savoir-faire développé depuis de nombreuses années. Nous avons pu retrouver également les valeurs de respect et d’engagement pour la protection de notre planète qui nous sont chères » confie Benoit Lahache, membre familial de la structure d’investissement de la Famille Leclercq qu’il représente chez Cap Sud.

