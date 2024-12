Alliance des Ã‰nergies accompagne Paris Terminal, acteur majeur du transport multimodal en ÃŽle de France

Face aux enjeux croissants de décarbonation, Alliance des Énergies, cabinet de conseil dédié aux professionnels et spécialiste de l’optimisation des contrats de fourniture et de la performance énergétique des entreprises, accompagne Paris Terminal, acteur majeur du transport et de la logistique dans la mise en place de solutions concrètes et durables alignées avec sa stratégie RSE.

Paris Terminal, opérateur portuaire en charge de sept plateformes multimodales en France souhaitait réduire son empreinte carbone et celle du secteur, un défi majeur pour le transport. Il faut savoir, qu’avec force conseils, les entreprises du secteur portuaire pourraient optimiser leur consommation d’électricité de 15 à 35 %.

Injection de 680 MWh d’énergie renouvelable solaire

Et justement, pour permettre à Paris Terminal d’optimiser sa facture d’électricité tout en s’engageant dans une consommation d’énergie responsable, Alliance des Énergies et sa marque PEP’S ont accompagné l’acteur du transport multimodal sur deux volets :

- La prise en charge de l’ensemble de la stratégie d’achat énergétique, comprenant l’étude des besoins, la mise en concurrence des fournisseurs et la négociation d’une offre compétitive jusqu’en 2027. Paris Terminal a pu ainsi optimiser sa consommation d’électricité grâce à cette approche sur mesure.

- Alliance des Énergies a aussi permis à Paris Terminal d’injecter 680 MWh d’énergie renouvelable solaire – soit sa consommation annuelle – dans le réseau via l’achat de Garanties d’Origine.

Étude du besoin, stratégie d’achat, choix contractuel des Garanties d’Origine (provenance, volume et facturation) … Alliance des Énergies a accompagné

Paris Terminal tout au long de cette démarche qui lui permet de compenser ses émissions carbones indirectes du scope 2 de son bilan carbone de manière simple et agile. « En collaborant avec Alliance des Énergies et PEP’S, nous optimisons la gestion de notre budget énergie et contribuons activement à la transition énergétique du secteur. Grâce à cette démarche RSE, Paris Terminal confirme sa volonté de décarboner ses activités et participe ainsi à l’objectif européen de 42,5% de sources d’énergies renouvelables d’ici 2030 » précise Juan Manuel Suarez Président Directeur Général de Paris Terminal.

Alliance des Énergies accompagne toutes les entreprises dans leurs objectifs de décarbonatation et la maîtrise de leur budget d’énergie

L’entreprise propose un accompagnement personnalisé pour chaque secteur d’activité, s’adaptant à des environnements variés et complexes. Toutes ces entreprises poursuivent un objectif commun : adopter des pratiques plus responsables tout en rendant leur activité plus compétitive. « L’exemple de Paris Terminal illustre parfaitement le tournant pris par les entreprises en matière de transition énergétique. Un projet certes ambitieux, mais réalisable et bénéfique pour l’ensemble de la chaîne de valeur. Cette collaboration illustre la capacité d’Alliance des Énergies et de sa marque PEP’S à relever des défis complexes, en s’adaptant à tous les secteurs et à des objectifs ambitieux, quels qu’ils soient » confie Jérôme Fauvet, Directeur de PEP’S par Alliance des Énergies.