ConfÃ©rence sur la concentration de l'Ã©nergie solaire et la transition Ã©nergÃ©tique le 14 fÃ©vrier prochain Ã  Perpignan

Dans le cadre des Rendez-vous éco-citoyens du C2D (Conseil de Développement Durable) de Perpignan Méditerranée Métropole (PMM), une conférence est organisée le jeudi 14 février 2019 à 18h, au siège de PMM, 11 boulevard Saint-Assiscle à Perpignan. Intitulée « Le solaire à concentration : quelle contribution à la transition énergétique mondiale ? », elle sera animée par Gilles Flamant, Directeur de recherche émérite au CNRS, laboratoire PROMES (Procédés, Matériaux et Energie Solaire) et responsable scientifique du laboratoire d’excellence SOLSTICE (SOLAIRE : Science, Technologie, Innovation pour la Conversion d’Energie).

Le berceau de l’énergie solaire à concentration en France se situe en Cerdagne. Les recherches et développements ont commencé dès les années 50 à Mont Louis, puis Odeillo-Font-Romeu (four solaire), Targasonne (Thémis) et enfin Llo, où la première centrale solaire à concentration commerciale française est aujourd’hui en phase de mise en service. Après une présentation rapide de ce procédé, qui s’appuie sur l’utilisation de miroirs concaves capables de concentrer l’énergie solaire sur une surface réduite afin d’obtenir des températures entre 150 et 1 500° C, le conférencier, Gilles Flamant, détaillera l’évolution de cette technologie à l’échelle locale et internationale, ses avantages et inconvénients, son impact environnemental en comparaison d’autres modes de production d’énergies renouvelables, ainsi que les perspectives de recherche et développement actuelles.

Entrée libre et gratuite, apéritif offert aux participants à l’issue des échanges.

