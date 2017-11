ConfÃ©rence : les nouveaux dÃ©fis du solaire en Ile de France le 19 dÃ©cembre prochain Ã  la Halle Pajol

L’ARENE Île-de-France travaille depuis de nombreuses années sur le développement de la filière solaire en Île-de-France. En partenariat avec le bureau Tecsol, l’agence organise le 19 décembre prochain une conférence à destination des acteurs régionaux. L’objectif de cette demi-journée est de présenter et d’échanger autour du développement de cette filière en région Île-de-France. Plus précisément, les intervenants présenteront :

>> les différents modèles d’affaires avec les nouvelles opportunités techniques, économiques et les montages juridiques associés,

>> les évolutions réglementaires récentes au sujet de l’électricité solaire (autoconsommation individuelle et collective, service de flexibilité local, appel d’offres CRE…)

>> les opportunités d’utilisation de l’énergie solaire thermique pour les bâtiments et sur les réseaux de chaleurs franciliens existants,

>> les innovations de la filière.

Cette conférence s’adresse à tous les acteurs de la filière, aux maîtres d’ouvrages, aux collectivités et aux acteurs institutionnels.

Inscription gratuite et obligatoire…