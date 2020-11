ConfÃ©rence INES : le Solaire thermique dans les process industriels en visio le 1er dÃ©cembre prochain de 14h00 Ã  17h00

L’INES organise le 1er décembre prochain entre 14h00 et 17h00 une visio-conférence | MicrosoftTeams sur le thème du Solaire Thermique dans les process industriels. Cet événement est organisé dans le cadre d’INES.2S, Institut de Transition Energétique porté par le CEA et qui réunit 4 industriels, le centre de formation et d’expertise INES PFE, l’Université Savoie Mont-Blanc et le CEA. L’ITE INES.2S bénéficie d’une aide de l’Etat français au titre du Programme d’Investissements d’Avenir (ANR-10-IEED-0014-01).

Après un état des lieux du marché du solaire thermique dans les process industriels, la conférence abordera les leviers et freins au développement du solaire thermique dans l’industrie. La deuxième partie sera consacrée aux retours d’expériences industriels quant à l’intégration solaire dans les procédés industriels notamment au travers du projet Ship2Fair, sans oublier les perspectives pour les plus hautes températures. Enfin, la faisabilité financière des projets aura droit au chapitre avant de conclure sur un temps d’échange…

www.ines-solaire.org