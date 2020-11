Nouvelle collecte sur Lumo : pour soutenir Technique Solaire dans son Â« Ambition 2024 Â»

Ce mois-ci, Lumo vous propose une collecte d’investissement participatif ouverte à toute la France pour accélérer le plan de développement de Technique Solaire, un acteur majeur du secteur des énergies renouvelables. Avec un 1er objectif de 2 millions d’euros, chacun peut prendre part à l’essor de cette entreprise française en faveur de la transition écologique !

Créé en 2008 par trois associés fondateurs experts du secteur, le groupe Technique Solaire est un producteur indépendant d’énergies renouvelables en France et à l’étranger. Avec un modèle économique totalement intégré, le Groupe possède 560 centrales, notamment photovoltaïques, dont l’ensemble représente 171 MWc opérationnels et en cours de construction, équivalente à la consommation électrique de 49 000 foyers / an. En quelques années, Technique Solaire s’est imposé comme un acteur incontournable du marché. En témoignent ses réussites majeures en matière de croissance et d’innovation, et sa solidité financière.

Accélération du plan de développement à horizon 2024

Fort de cet historique de réussite, Technique Solaire confirme l’accélération de sa croissance avec une nouvelle ambition de détenir 1 GWc de centrales solaires photovoltaïques en exploitation à fin 2024. Pour y parvenir, Technique Solaire peut compter sur la confiance renouvelée de ses partenaires financiers historiques. N°1 des lauréats des Appels d’Offre de la CRE 4 – tranche 10 pour plus de 30,7 MW de projets, et possédant déjà un portefeuille de projets dont le foncier est sécurisé pour une puissance cumulée de 500 MW, le Groupe est d’ores et déjà bien engagé pour atteindre son objectif de développement. Son solide réseau territorial et son accès privilégié au monde rural seront des atouts incontestables pour mener à bien cette réussite. Par ailleurs, ce développement s’accompagnera également d’un plan de création d’emplois avec plus de 75 nouveaux postes salariés.

« Nous croyons fermement que notre position de leader sur le marché français du photovoltaïque sur toiture et nos diversifications réussies sont des bases fortes et robustes pour une solide « histoire de croissance » … nous voulons maintenant ACCÉLÉRER ! » précisent Julien Fleury, Lionel Thémine et Thomas De Moussac, fondateurs de Technique Solaire. Et cela en y associant les Français grâce à une collecte d’investissement participatif menée par Lumo.

Pour atteindre la réalisation de cet objectif, Technique Solaire a décidé de mettre en place un dispositif d’investissement participatif et citoyen, au niveau de sa holding JLT Invest, sur la plateforme Lumo. Il s’agit d’offrir l’opportunité à tous résidents français de donner du sens à leur épargne en co-finançant l’essor de cette entreprise française. « Nous pouvons avoir un impact positif sur la transition énergétique et engendrer une très forte création de valeur. Nous espérons que vous serez aussi confiants et enthousiastes que nous et que vous vous joindrez à nous dans cette aventure entrepreneuriale ! » poursuivent les fondateurs.

Lumo a déjà conduit avec succès 6 collectes pour des projets photovoltaïques locaux développés par Technique Solaire, et accompagne donc aujourd’hui la forte accélération de sa croissance. Ce financement complémentaire va permettre au Groupe de :

- Compléter son apport en fonds propres pour financer ses projets en construction

- Accélérer le développement de ses projets et augmenter sa base installée

- Poursuivre sa diversification géographique et technique

« Avec Lumo, solution d’investissement responsable et accessible 100% en ligne, nous permettons à tout citoyen français d’orienter son épargne en faveur de la transition écologique. Nous souhaitons sensibiliser largement le grand public dans l’avenir énergétique de leurs territoires, et les associer directement à la richesse économique de ces projets. L’investissement participatif répond parfaitement à ce double enjeu ! » assure Olivier Houdaille, Président de Lumo.

Encadré

Caractéristiques de la collecte

Obligations simples

Objectif de collecte : 2 000 000 euros

Montant minimum de la souscription : 50 euros

Pas de plafond de souscription

Durée d’investissement : 5 ans

Ouverture de la collecte : Jeudi 19 novembre

Collecte ouverte à toutes personnes physiques ou morales domiciliées en France