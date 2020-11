ARMOR solar power films lance son concours d’open innovation

Le 19 novembre 2020, ARMOR solar power films (groupe ARMOR) a lancé l’ASCA ® Challenge 2020 – Internet of Things, son concours d’open innovation. Ce challenge à dimension internationale est ouvert à tous types d’acteurs, quel que soit leur secteur car l’IoT est appelé à irriguer toutes les facettes du quotidien : bâtiment, transport, industrie, agriculture, domotique, accessoires, etc. L’objectif du challenge : déceler les meilleures innovations de demain utilisant le film photovoltaïque organique ASCA ® comme technologie d’energy harvesting, en remplacement des batteries et piles des solutions IoT. Le gagnant se verra, entre autres, offrir l’opportunité d’être accompagné par les experts d’ARMOR solar power films dans le développement d’un prototype et conseillé dans sa stratégie de mise sur le marché.

Le photovoltaïque organique (OPV) au service d’une plus grande autonomie des objets connectés

Avec 30 milliards d’objets connectés déployés dans le monde 1 , le marché de l’IoT connaît une croissance annuelle évaluée entre 15% et 25% 2 . Dans ce contexte, l’alimentation de ces objets pose deux questions majeures : l’impact environnemental lié à l’utilisation des piles, et le coût logistique lié au remplacement de celles-ci. Le film photovoltaïque organique ASCA ®

d’ARMOR solar power films permet de rendre n’importe quelle solution autonome énergétiquement : ultra-sensible et performant en environnement low-light (à partir de 200 lux), ce film fonctionne même sous la lumière artificielle en indoor. Léger, semi-transparent, et souple, il peut en outre s’adapter à tous les objets connectés, quelle que soit leur forme, leur dimension ou leur matériau et présente une réelle facilité d’intégration. La force de l’industriel, qui produit cette technologie, réside également dans son savoir-faire et son accompagnement liés au design d’une solution sur-mesure, et à l’optimisation de la gestion d’énergie des systèmes électroniques.

A la recherche des innovations de demain

“L’ASCA ® Challenge 2020 – Internet of Things est une formidable opportunité pour les candidats de mettre en lumière leurs innovations et de bénéficier d’un accompagnement de la part de nos équipes. Nous pourrions par ailleurs envisager une collaboration commerciale avec l’un ou l’autre des candidats” commente Moïra Asses, Directrice Marketing et Business Development d’ARMOR solar power films. En pratique, le jury se compose de 7 experts internationaux – dirigeants d’entreprise et investisseurs des secteurs de la chimie et de l’IoT, journaliste, universitaires – et de 4 membres de l’équipe

d’ARMOR solar power films. Pour soumettre sa candidature, en anglais uniquement, rendez-vous le site web dédié : challenge.asca.com. Les candidats ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour envoyer leurs propositions d’applications via ce canal. Le prix sera remis en janvier 2021. Les modalités de remise de prix seront communiquées ultérieurement.