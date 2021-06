CONFÃ‰RENCE INES en ligne mardi 29 juin 10h Ã  16h : Lâ€™hydrogÃ¨ne : nouveau vecteur Ã©nergÃ©tique durable ?

L’événement consacré à l’hydrogène, comme nouveau vecteur énergétique, est organisé en visio-conférence via ©Microsoft Teams, dans le cadre d’INES.2S, Institut de Transition Energétique porté par le CEA et qui réunit 4 industriels, le centre de formation et d’expertise INES PFE, l’Université Savoie Mont Blanc et le CEA. L’ITE INES.2S bénéficie d’une aide de l’Etat français au titre du Programme d’Investissements d’Avenir (ANR-10-IEED-0014-01).

Décarboner les secteurs de l’industrie, des transports et des bâtiments, consommateurs d’énergies fossiles, passera par des efforts d’efficacité énergétique et d’électrification des usages. L’utilisation de l’hydrogène en substitution du pétrole ou du gaz est également identifiée comme un levier d’action important. L’hydrogène étant issu majoritairement de la transformation d’énergies fossiles, l’enjeu majeur est donc de produire de l’hydrogène faiblement carboné, à la fois pour remplacer les usages existants de l’hydrogène mais également pour ses nouvelles applications. L’électrolyse de l’eau est actuellement le moyen de produire de l’hydrogène bas carbone le plus rentable sur le marché. Etant donné les perspectives de développement de l’énergie solaire, cette conférence explorera la voie prometteuse du couplage de ces deux technologies pour la production massive d’hydrogène bas carbone à l’échelle de la France.

Au programme donc de la conférence, la production H2 à partir des énergies solaires, les problématiques du stockage et du transport, la règlementation, les garanties d’origine et de traçabilité, les usages (Hydrogène massif pour les industries, Hydrogène pour les mobilités, Hydrogène pour le bâtiment, Hydrogène pour stockage réseaux (Micro-réseaux) ou encore la politique de soutien à l’innovation.

